Au trecut deja câteva luni de când Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au despărțit cu scandal, iar certurile continuă chiar și acum. Vedeta a mers în urmă cu câteva zile acasă la fostul iubit, pe Calea Floreasca, pentru a-și lua lucrurile care îi rămăseseră acolo. Deși inițial el a fost de acord cu propunerea fostei iubite, Alex Dobrescu s-ar fi răzgândit atunci când vedeta a ajuns în fața casei în care au locuit împreună.

Cei doi au fost filmați când se certau pe stradă, iar Cristina Cioran plângea incontrolabil. Când a văzut că este filmat de către o echipă de jurnaliști de la Kanal D, Alex Dobrescu a devenit agresiv și i-a scuipat. Ulterior, vedeta a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și fostul ei iubit.

„Mai aveam ceva de lămurit și mai aveam niște lucruri de luat. N-a vrut să mi le dea și a făcut urât. Avem niște lucruri de luat de acolo, de unde am locuit împreună și inițial a zis că mă lasă, să vin să le iau, după care s-a răzgândit. Nu aveam cheie. Am chemat eu Poliția. Am mai vorbit… Habar n-am acum (n.r. – cum rămâne cu lucrurile pe care le avea de luat din casa în care a locuit cu Alex Dobrescu)”, a spus Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.

Recomandări Restaurantul din Viena al lui Mandachi se închide. Angajații acuză că nu sunt plătiți pe noiembrie. „Asta e legea, o să-și recupereze banii”. Subit, firma a trimis o propunere de publicitate la Libertatea

Cristina susține că a chemat Poliția, după ce a văzut cum reacționează tatăl fetiței sale. Vedeta a fost însoțită de un prieten, care i-a fost alături în momentele respective.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, scandal pe stradă

Wowbiz.ro anunța că nu se știe care a fost motivul discuției aprinse dintre ei, însă Alex Dobrescu a amenințat-o cu poliția pe vedetă. „Chem poliția că vrei să intri cu forța în casă! Dă-mi cheia și pleacă de aici!”, îi spunea Alex Dobrescu fostei sale iubite.

„Nu am cheie”, răspunde fosta prezentatoare, care a și izbucnit în plâns în acel moment. Cristina Cioran nu era singură, un bărbat a însoțit-o. Ulterior, când a sesizat prezența jurnaliștilor, Alex Dobrescu a început să devină agresiv și să le adreseze injurii acestora. Ei s-au și prezentat, însă el s-a apropiat de geamul mașinii în care se aflau și i-a scuipat. Imaginile de la scandal pot fi văzute AICI.

Recomandări „SRI și-a făcut propria societate civilă, ca în Kazahstanul lui Nazarbaev”. Iar exemplul este Alexandru Cumpănașu

Cristina Cioran locuiește acum cu mama ei

În vârstă de 45 de ani, Cristina Cioran a trecut prin multe încercări în ultimii doi ani. Ea a născut prematur fetița pe care și-o dorea atât de mult, iar recent s-a despărțit și de iubitul ei. După separarea de tatăl micuței Ema, Cristina s-a mutat cu mama ei, care o ajută enorm cu creșterea fetiței sale.

„Ce să facă fetița mea, Ema este bine, este acasă cu mama, de altfel. Mama m-a păsuit astăzi, mi-a dat voie, de altfel, să vin la un eveniment. Mă ajută foarte mult, ne-am mutat împreună, cum ar veni. Este adevărat că nu mă așteptam la 45 de ani să mă mut cu părinții, dar ce să zic asta este situația. În rest, este foarte bine, creștem, mâncăm, ne dezvoltăm, începem să vorbim, începem să mergem, este foarte bine”, a declarat Cristina Cioran pentru ego.ro.

FOTO: Facebook

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Momentul în care Andreea Marin a pozat SENZUAL! S-au văzut multe, dar a primit INTERZIS apoi! Cine nu i-a mai dat voie

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 52 de ani și cu ce se ocupă acum

Observatornews.ro Mascații au intrat din greșeală peste un bărbat la 5 dimineața: "Ne scuzați că v-am deranjat". Îl căutau pe capul "mafiei" hârtiei igienice

Știrileprotv.ro Ce explicație a dat băiatul care și-a ucis mătușa și apoi a abuzat-o. Tatăl lui a descoperit crima

FANATIK.RO Nicuşor şi Vangheliţa au fost găsiţi fără viaţă lângă fiul lor răpus de cancer. Povestea care a înduioşat toată planeta: “Dacă el moare, murim şi noi”

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2022. Racii pot percepe tendințele zilei ca un fel de vâltoare care îi ia pe sus și îi duce unde vrea ea

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp