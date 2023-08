În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Spătar s-a căsătorit religios cu Vicențiu Mocanu, bărbatul care a reușit să îi aducă din nou zâmbetul pe buze. Cântăreața a anunțat acum că și-au făcut bagajele și au plecat într-o scurtă vacanță în Italia, însă urmează să facă o vacanță și la malul Mării Negre.

Cei doi au un program foarte încărcat, astfel că au stabilit că luna de miere va fi în noiembrie și vor pleca în Maldive alături de cele două perechi de nași. Cristina Spătar este încântată de viața pe care o trăiește în prezent, mai ales că a suferit enorm după despărțirea de Alin Ionescu, tatăl copiilor ei.

„Abia așteptam să ieșim puțin din țară. Amândoi am avut un program încărcat, soțul meu cu fabrica și afacerile, eu cu studioul și piesele noi și nu prea am avut timp de vacanțe. Sora mea stă în Italia și am plecat puțin la ea. Am ales să mergem și câteva zile în Portofino. Nu am plecat încă în luna de miere. Sperăm ca în luna noiembrie să mergem în Maldive și să ne sincronizăm cu programul nașilor, Ion Paladi și soția lui și Corneliu Botgros cu soția, cele două perechi de nași care ne-au cununat.

Deocamdată, după ce ne întoarcem din Italia, ne dorim să mergem puțin și la noi la mare, în luna august, și ne pregătim să facem și lansarea brandului de vin care îmi poartă numele!”, a declarat Cristina Spătar pentru Click!.

Cântăreața a anunțat că se pregătește să lanseze și brand-ul care îi poartă numele și muncește din greu la acest proiect. Cristina Spătar are un program foarte încărcat în ultima perioadă și se împarte între familie, muzică și afaceri.

„Soțul meu este foarte generos, mă iubește și mă răsfață”

Vedeta a primit de la soțul ei o mașină de lux, dar și un bloc întreg. La PRO TV, ea a mărturisit că Vicențiu Mocanu i-a mai făcut cadou șapte vile de care se va ocupa ea.

„E un bloc care momentan are un etaj și urmează să mai facem două. Și apartamentele urmează să le dau la închiriat și acolo va fi sursa mea de venit pasivă dacă vrei. Este în Buftea, lângă noi.

O să fie ceva frumos acolo, o să fie și niște penthouse-uri, am mai achiziționat între timp alte șapte vile, tot așa, el mi le-a făcut cadou, deci este un băiat generos, cum vă spuneam. Are grijă de mine.

Are simțul umorului, este foarte generos, pe mine mă iubește și mă răsfață. Ce să fac? Sunt norocoasă! El și-a dorit să am sursa mea de venit pasivă, să mă pot ocupa de muzică, de copii și de el”, a mai comentat Cristina Spătar, pentru PRO TV.

Cristina Spătar și soțul ei nu locuiesc împreună

În cadrul unei emisiuni TV, vedeta din showbizul românesc a povestit că în timpul săptămânii merge în orașul natal al soțului ei, iar weekendurile le petrec la domiciliul ei.

„Nu m-am mutat la Vâlcea. Locuiesc în continuare în Crevedia și facem naveta. O dată pe săptămână merg eu acolo, în weekenduri vine el aici. Cred că e mult mai fain așa”, a declarat Cristina Spătar, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

