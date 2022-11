„Am avut o lungă perioadă de timp, conștient sau inconștient, comunicare pasivă, în care am tăcut, chiar dacă am fost nemulțumită. M-am dus acasă și am zis că nu-mi place, că e împotriva principiilor mele. Am zis că merg mai departe într-o zonă care nu-mi aduce satisfacții.

Eram singura femeie care întreținea trei femei și cu soră-mea, patru. Mama era bolnavă acasă la Brașov, trebuia să am grijă de ea. Ioana (n.r. – fiica) era la facultate. Sora mea, Dumnezeu s-o odihnească, avea nevoie de sprijinul meu. A fost o perioadă greoaie. Eu le-am dus, însă toate astea s-au regăsit în câmpul fizic”, a declarat ea pe YouTube.

Și a continuat: „Am avut și depresie. Abia acum se vorbește despre sindromul prezenteismului, să te duci la serviciu și dacă ești bolnav. Ăla a fost începutul. Nu mă așteptam ca într-o fracțiune de secundă să se năruiască tot”, a mărturisit Mihaela Tatu în podcastul „Fain & simplu”.

Întrebată dacă faptul că a renunțat la televiziune a ajutat-o, Mihaela Tatu a spus că nu neapărat, s-a confruntat cu și mai multe probleme medicale, a fost operată în repetate rânduri. „În dorința de a pătrunde în adâncul ființei tale, ispitele sunt tot mai mari, provocările pe câmpul fizic sunt mai mari. Am mai scos un colecist, s-a întâmplat un fibrom, am mai operat un genunchi. O incontinență urinară, am rezolvat-o și pe aia.

Aaa, o hernie! Au fost note de plată. Nu am trăit degeaba 50 de ani, am trăit! Am avut un club, am fumat până acum 11 ani. În club nu am stat să beau apă plată. Au fost nopți nedormite”, a completat Mihaela Tatu, conform Fanatik.

