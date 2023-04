Pentru impact.ro, Cosmin Seleși a dezvăluit că a primit rolul lui Reyer în spectacolul „Fantoma de la Operă”, de la Opera Națională din București. Întrebat cum a obținut rolul, el a explicat: „Povestea a pornit de la propunerea regizorului Răzvan Dincă.

Cosmin Seleși: „Simt că mi se potrivește personajul propus”

Noi am mai colaborat, în facultate, am fost colegi și, iată, ne-am reîntâlnit după 23 de ani de când am absolvit facultatea. Acesta este primul spectacol în care lucrez cu Răzvan de când am terminat și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat asta”.

Și a continuat: „Simt că mi se potrivește personajul propus, fiind vorba despre Reyer. Nu o să joc acum «Fantoma» sau alt personaj central pentru că în cazul acestora este nevoie de voci. Eu sunt un actor, cred că sunt un actor bun, și ceea ce fac eu în acest spectacol sunt convins că va da o strălucire. Este ca o broșă, care pune în valoare toată bijuteria aceasta de spectacol”.

Cosmin Seleși, care e actor de ani de zile, joacă pentru prima dată într-un musical. Întreaga experiență îl încântă. „Nu este o nouă ipostază pentru mine, fiindcă sunt actor. Noi, prin natura profesiei, mai cântăm, mai dansăm, nu este nicio nouă ipostază. Nu este nici primul și nici ultimul spectacol al meu, dar, este adevărat, este pentru prima dată în viața mea când joc într-un musical.

Mi-am dorit foarte mult să joc într-un musical. Primul pe care l-am văzut a fost la New York, în 2008. Și, de atunci, am zis: „Oare, mi se va întâmpla să joc și eu într-un musical?”. Și, uite, că s-a împlinit, atunci când crezi cu adevărat în ceva și îți dorești cu ardoare se și întâmplă!”, a mai mărturisit el pentru Impact.

„Ca în orice mare producție, sunt momente în care mai cazi, momente în care te ridici”

Întrebat cum a decurs pregătirea pentru a urca pe scena Operei Naționale din București, Cosmin Seleși a dezvăluit că nu a repetat mult alături de colegii săi. În acest spectacol joacă și soprana Irina Baianț, dar și Adrian Nour.

„Nu m-am pregătit suplimentar, fiindcă nu cânt în acest spectacol. Personajul meu are doar două fraze muzicale. Cu toate acestea, a fost foarte multă muncă, dar, muncă plăcută, cu energie bună.

Ca în orice mare producție, sunt momente în care mai cazi, momente în care te ridici, a fost oricum o experiență fantastică și sper să se repete genul acesta de colaborări în cariera mea artistică”, a încheiat el.

Emisiunea lui Cosmin Seleși a fost scoasă de la Pro TV

Anul trecut, la începutul lunii decembrie, 24 de concurenți se așezau la pupitre și făceau cunoștință cu una dintre cele mai neașteptate provocări din viața lor: experiența de a fi concurenți în show-ul „Batem palma”.

Zi de zi, câte unul dintre ei a fost extras de calculator, și-a testat norocul și intuiția, a eliminat cutii, a analizat ofertele Băncii, iar la final a plecat acasă cu suma câștigată, în timp ce noi curajoși intrau în concurs.

Din 27 februarie, de la ora 18.00, a fost difuzată ultima săptămână a primului sezon. După o scurtă vacanță, timp în care telespectatorii PRO TV s-au bucurat de show-ul „Batem palma”, prezentat de Cosmin Seleși, Cabral s-a întors pe micul ecran cu „Ce spun românii”. Conform unor speculații, echipa lui Cosmin Seleși lucrează deja la al doilea sezon „Batem palma”, însă nu se știe când va începe.

