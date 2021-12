Cu ce se ocupă Oana Tache, la mai bine de un an de când a devenit mamă. Viața ei s-a schimbat complet după colaborarea cu Pro TV

„O să râdeţi, dar mie ultimii 2 ani mi-au adus cele mai frumoase momente, amintiri, emoţii. Ştiu, situaţia generală e…cum e, dar cumva pentru mine planetele s-au aliniat altfel. Am devenit mama lui Petru Lucas în plină pandemie şi asta mi-a schimbat complet perspectiva asupra vieţii.

Apoi, am reuşit să mă repliez profesional şi să revin foarte repede la treabă după naştere. De la colaborarea cu Virgin Radio România unde realizez matinalul de weekend până la zecile de proiecte frumoase pe care le desfăşurăm pentru clienţi locali şi internaţionali la compania mea de producţie de conţinut digital.

Sau colaborarea cu Biroul Parlamentului European în România şi ocazia de a fi faţă în faţă cu cei mai importanţi lideri europeni. Sunt extrem de recunoscătoare pentru toate şi mai ales pentru că suntem în continuare aici, sănătoşi”, a declarat Oana Tache pentru okmagazine.

„Conferinţa privind Viitorul Europei este în plină desfăşurare aşa că voi continua să informez despre proiectele şi iniţiativele instituţiilor europene.

De altfel, 2021 a fost un an în care am fost implicată în foarte multe proiecte ale Biroului de Legătură al Parlamentului European în România- de la podcast-urile „Întreabă un Europarlamentar”, al cărui moderator am fost, până la invitaţia de a sta de vorbă faţă în faţă cu Ursula von der Leyen în cadrul State of The Union, la Strasbourg, în 2021.

Plus onoarea de a fi primul jurnalist român care modereză o dezbatere NEXT GENERATION EU în cadrul European Youth Event, toate aceste proiecte m-au provocat să îmi canalizez energia şi în direcţia politicii europene.

Vom continua cu serii de materiale care să informeze corect cetăţenii în ceea ce priveşte activitatea de la Bruxelles şi Strasbourg.

Totodată, voi continua ceea ce am început la Virgin Radio România – matinalul de weekend care adună cele mai tari vedete din România şi cu siguranţă nu vor lipsi nici alte proiecte în online sau TV.

Tot ce trebuie să faceţi e să staţi cu ochii pe mine pentru că va fi un an spectaculos! La mulţi ani!”, a spus Oana Tache despre proiectele pentru anul viitor.

