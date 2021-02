Culiță Sterp a aflat că va fi tată de băiat, în timpul show-lui „Survivor România”. „Băi, dacă e o farsă? Știam că o să am fată”

Faimoșii au câștigat meciul de comunicare în fața Războinicilor și au primit, pe lângă mesajele scrise din partea susținătorilor, poze cu familiile lor.

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi, nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, Doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e!”, a strigat încântat Faimosul Culiță Sterp.

Culiță Sterp a venit la „Survivor” cu gândul că va avea o fetiță, însă odată cu evoluția sarcinii, medicii au descoperit că Daniela Iliescu urmează să dea naștere unui băiețel.

„Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la «Survivor» m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață.

Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a declarat Culiță Sterp în cadrul emisiunii de la Kanal D.

