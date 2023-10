Mugur Mihăescu are o relație foarte specială cu fiica lui, Ivona, și s-a bucurat extrem de tare când a aflat că aceasta a spus DA. Actorul de la „Vacanța Mare” îl place mult pe iubitul fetei sale și este fericit cu alegerea pe care Ivona a făcut-o. Momentan, nunta nu a fost stabilită, iar personajele din „Vacanța Mare” nu vor avea niciun moment la evenimentul cel mare.

„Nu știu când voi fi socru mic, fiindcă nu s-a stabilit nimic. Dar știu că și personajele de acolo nu vor apărea la nunta respectivă. E nunta lor, nu a mea, vor fi amintirile lor, nu ale mele”, sună argumentul forte al socrului mic pentru cancan.ro.

„Îmi doresc ca Ivona să facă uitat numele de Mugur Mihăescu și să-l impună pe al ei”

Când vine vorba despre fiica lui, Mugur Mihăescu vorbește cu multă mândrie și spune că aceasta a reușit să-l depășească la multe capitolele. Ivona a studiat la o prestigioasă universitate din Londra, acolo unde locuiește de ceva ani. În această vară, tânăra a reușit să obțină cetățenia britanică.

„Îmi doresc ca Ivona să facă uitat numele de Mugur Mihăescu și să-l impună pe al ei. Doar la notorietate mai are să mă întreacă, în rest a trecut peste mine la toate celelalte capitole, deșteptăciune, frumusețe interioară, șansă în viață!”, descrie fericitul tătic situația actuală a unei eventuale comparații între generații.

„Am deplină încredere în alegerile Ivonei”

Mugur Mihăescu are numai cuvinte de laudă și la adresa viitorului ginere. Vlad, iubitul Ivonei, a reușit să facă o impresie bună în familie și este îndrăgit de părinții partenerei sale.

„Poate oi fi sesizat un mic tremur în voce la prima noastră întâlnire. Și spun asta ca să mă distrez! Însă, sincer vă spun, că am deplină încredere în alegerile Ivonei. Nu am stat niciodată să-mi conturez în imaginație cum ar trebui să arate cel care va cuceri inima fiicei mele. Mi-a fost de ajuns să aflu că face parte, ca și mine din zodia Gemenilor! Îl consider deja ca pe copilul meu”, adaugă cu stilul său binecunoscut cel supranumit Garcea.

Și a continuat: „Nu pot spune că l-am simțit timid în relația cu tata socru, ci mai degrabă mi-a făcut impresia unui bărbat cu capul pe umeri”.

Mugur Mihăescu își lansează în acest weekend propria emisiune online, care va fi difuzată pe pagina sa de Facebook și pe canalul său de YouTube. „15 Octombrie, ora 21:00! Lansarea emisiunii «Zâmbetul Democrației» cu Mugur Mihăescu”, a anunțat actorul pe rețelele de socializare.

Cum se înțelege Mugur Mihăescu cu iubitul fiicei sale

Invitat recent în podcastul lui Cătălin Măruță, Mugur Mihăescu a recunoscut cât de bine se înțelege cu iubitul fiicei sale.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți.

Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața.

Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”.