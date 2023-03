Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Mugur Mihăescu a vorbit și despre familia lui. Pe Rodica o cunoaște de 40 de ani, însă i-a devenit soție în urmă cu aproximativ 30 de ani. Actorul este foarte fericit alături de partenera lui și simte că a fost cea mai bună alegere pentru el.

„Suntem de 30 de ani împreună. În anul 1994 ne-am luat. Au trecut 40 de când ne cunoaștem și 30 de când suntem împreună. Ne cunoaștem din liceu. Tot ce contează este să fii fericit. Fiecare trebuie să simtă care este rolul lui pe pământ. Dacă tu te consideri fericit așa și după nu regreți, înseamnă că ți-ai atins scopul vieții. Eu mi l-am atins așa. Se întâmplă să fie relații care durează, dar și relații care nu durează. În 2024 se împlinesc 30 de ani de căsnicie.”

„Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie”

Mugur Mihăescu și Rodica au împreună o fată, pe Ivona. Tânăra are 25 de ani și de ceva timp este într-o relației. Iubitul Ivonei este pe placul actorului, care spune despre el că îi este ca un frate. La podcast, Mugur Mihăescu a descris-o pe fiica sa ca fiind femeia perfectă din punctul lui de vedere, însă consideră că tot meritul aparține soției sale. Nu a fost niciodată nu tată sever, ci și-a dorit ca fiica lui să se dezvolte în cel mai frumos mod.

„Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa`, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui.”

„Dacă mă întrebi, regretele vieții mele sunt două”

Când vine vorba despre regretele din viața lui, Mugur Mihăescu spune că are două. Și-a mai dorit un copil, însă nu a mai putut face. Cel de-al doilea regret are legătură cu fiica lui, pentru că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu ea atunci când era mică.

„Dacă mă întrebi, regretele vieții mele sunt două. Unul, că nu am mai putut să avem încă un copil (…) din cauze fizice pe vremea aia, RH-ul care nu se mai potrivea. Ăsta este unul dintre cele două regrete ale vieții mele. Al doilea mare regret este că nu am putut să stau mai mult cu ea când era mai mică. Nevasta mea câteodată mă ceartă, că-mi zice «Uite, cât timp îți petreci cu alți copii, cu copii mici, și cu fiica ta nu ai avut timp, pentru că a trebuit să stai mereu plecat»”, a mărturisit Mugur Mihăescu, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

