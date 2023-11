O bună perioadă de timp, Victor Slav a apărut la „Bravo, ai stil”, unde îi era alături prezentatoarei Ilinca Vandici. Acum, el s-a retras momentan de pe micul ecran și nu duce dorul televiziunii, nici la evenimente mondene nu mai participă des.

Victor Slav: „Am avut etape în viață în care am fost poate prea mult în centrul atenției”

„Nu îmi este dor. Am avut etape în viață în care am fost poate prea mult în centrul atenției și, din punctul meu de vedere, trebuie să avem și momente în care poate că suntem doriți să apărem mai des”, a zis prezentatorul, care a și povestit despre cum arată viața lui acum.

„Și noi avem o viață absolut normală. Ne trezim de dimineață, avem de alergat, avem de muncit, avem familie, copii și așa mai departe, probleme, toată lumea are probleme. Suntem oameni și ne lovim cumva de aceleași lucruri de care se lovește oricine în viața asta”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Întrebat și despre condiția lui fizică, Victor Slav a recunoscut că mereu a încercat să se mențină, numai în pandemie a avut câteva kilograme în plus pe care a reușit să le dea jos. „Am fost cel mai plinuț ca să spun așa în pandemie, când cu toții am stat 2 luni închiși în casă și activitățile noastre normale nu le-am mai putut desfășura așa cum ne-am dorit.

Recomandări EXCLUSIV. Cum le-a închis Nicolae Ciucă gura liberalilor care acuză un „nou posibil atac” al PSD asupra Pilonului 2 de pensii: „Nu trebuie să discutăm despre un asemenea subiect”

Atunci am avut cele mai multe kilograme, dar, într-adevăr, nu am fost niciodată supraponderal. Am avut vreo 104 kg. În prezent am 89 kg”, a mai zis el pentru Playtech.

„Cea mai importantă este alimentația și apoi sportul”

Pentru a slăbi, prezentatorul a avut mare grijă la alimentație și a făcut sport și nu a apelat la ajutorul vreunui specialist. „Prin alimentație și prin sport, exact ordinea asta. Cea mai importantă este alimentația și apoi sportul, nu este de neglijat, dar apoi sportul.

M-am organizat eu, pentru că, de-a lungul timpului, făcând sport și interesându-mă de foarte mult timp partea asta cu alimentația, am probat pe propriul corp ceea ce răspunde la mine și ceea ce nu răspunde.

Și cred că este important ca oamenii care apelează la un nutriționist, la un specialist să spună dacă au remarcat anumite alimente care îi balonează, care le provoacă un disconfort, pentru că acel specialist, prin toate datele pe care le adună, poate să le facă un meniu personalizat”, a încheiat prezentatorul.

Din relația cu Bianca Drăgușanu, Victor Slav are o fetiță, care a venit pe lume în anul 2016. Sofia a crescut, acum locuiește cu mama ei, dar merge și des la tatăl ei. Foștii soți nu au însă o relație apropiată, doar când vine vorba despre copilul lor discută.

Recomandări Comisia UE recomandă oficial începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Consiliul European va lua decizia finală

„Acum toate discuțiile noastre sunt strict legate de copil și atât. Ne intersectăm doar când sunt probleme sau discuții despre copil, nu avem foarte multe lucruri de discutat ca să iasă ceva contradictoriu. Orice om se maturizează, timpul trece constructiv și în evoluție”, a dezvăluit acum ceva vreme Victor Slav pentru unica.ro.