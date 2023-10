În urmă cu ani buni, Bianca Drăgușanu și-a cumpărat apartamentul de lux în care stă cu Sofia Natalia, fetița ei și a lui Victor Slav. Locuința, care se află într-un complex, are trei dormitoare, o sufragerie generoasă cu o bucătărie open space, două băi, un dressing, iar la parter are și propria boxă.

De câteva luni, ea a început renovarea apartamentului, dar nu s-a bazat pe ajutorul unui specialist, al unui designer, Bianca Drăgușanu a făcut totul după bunul plac. „Mi-am renovat casa și inclusiv boxa. Acolo, în boxă eu am un spațiu de depozitare. Aveam acolo niște cauciucuri mai vechi de la mașina mea. Nu am aflat încă cât valorează cauciucurile respective, dar vreau să le vând.

„Am acum o echipă de curățenie acasă care mă ajută”

Nu am loc în spațiul acela și trebuie să organizez totul. Zilele acestea a fost haos la mine acasă. Aveam în boxa aceea și un brad de Crăciun, care a căzut pe mine. Noroc că nu era greu, era un brad artificial. Dar trebuie să strâng tot, ca să fie ok, am acum o echipă de curățenie acasă care mă ajută”, a spus ea, adăugând că a făcut curățenie și în dulapul de haine.

„Vreau să sortez toate hainele, am saci întregi pe care vreau să îi donez sau să fac ceva cu ei. Eu în fiecare an am donat mereu haine. Le-am dat și prietenelor mele, care m-au mai ajutat la curățenie. Oricum eu fac chestia asta o dată la 3 luni, tot donez din ele. Le mai dau apropiaților, dacă tot sunt lângă mine, să se bucure și ei. Eu am sute de haine”.

Cât a costat renovarea apartamentului

În privința costurilor pentru renovare, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a investit mulți bani, dar nu îi pare rău, căci totul a fost făcut după gustul ei. „Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică.

Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare. Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat două luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a mai adăugat fosta prezentatoare de la Kanal D2.

Pe Instagram, ea și-a și filmat apartamentul după renovare, când firma de curățenie punea totul în ordine. În imagini apare sufrageria, care are un televizor mare pe perete, mobilă și două canapele deschise la culoare, iar lângă e bucătăria open space.

Apartamentul are și un dormitor matrimonial, care are propriul dressing și o baie. În filmările postate de Bianca Drăgușanu pe Instagram apar și alte două dormitoare, dar și o baie.