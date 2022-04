Luptătorul este fericit și liniștit cu viața pe care o duce departe de agitația din București. În anul 2019, Cătălin Zmărăndescu a luat decizia de a se muta împreună cu familia sa în Târgoviște. În apropierea orașului, el are și academia de sport pe care a deschis-o anul trecut.

Fostul concurent de la „Survivor România” este un adevărat gospodar și îi place să se ocupe și de casă.

„De casă se ocupă în general Luiza, curtea este a mea, dar nu de puține ori mă bag la bucătărie și curățenie.

Am cam 80 de păsări, dar în curând se va mări familia cu puișorii de la clocitoare și plus ce vor mai fi de la cloșcă. Avem și doi căței care au grijă de gospodărie. Bineînțeles că am și ajutor. Fetiței mele îi place să adune ouăle din cuibare și o las chiar dacă le mai și sparge”, a spus Cătălin Zmărăndescu, conform Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Luptătorul se bucură din plin de viața pe care o duce și nu s-ar muta în București. Zmărăndescu a mărturisit că viața la țară e mai frumoasă decât și-a imaginat.

„Ne-am băgat la tăiat păsări. Sacrificăm câțiva cocoși. Păi nu merităm și noi ceva bun? Avem poftă de niște cocoșei la ceaun, de o ciorbiță de cocoș. Viața la țară să știți că e frumoasă. Așa că noi, țăranii ăștia, că facem vouă în ciudă, orășenilor”, a transmis Cătălin Zmărăndescu.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în războiul Rusia - Ucraina! Anunțul HALUCINANT al lui Putin: care e scopul final

Observatornews.ro Marius Balo a ajuns acasă, la Cluj, după opt ani de închisoare în China: "E cea mai fericită zi din viaţa mea"

HOROSCOP Horoscop 25 aprilie 2022. Leii sunt dispuși să facă unele concesii, ca să se asigure că atmosfera este plăcută pentru cei din jur

Știrileprotv.ro Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit și mulți au nevoie de transplant de ficat

Orangesport.ro Descoperirea şocantă făcută de un rus arestat. Unde le-a găsit pe rudele apropiate ale lui Putin, aflate departe de Moscova de la startul războiului

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu