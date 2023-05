Așa a reușit să piardă în câteva luni nu mai puțin de 12 kilograme, doar că acum a intervenit inevitabilul.

Mădălin Ionescu se află zilele acestea în Grecia, alături de familie și spune că la proba cântarului deja a avut cu aproape un kilogram în plus față de cât cântărea acasă, în București, potrivit Wowbiz.

„În ultimele trei luni și jumătate am slăbit 12 kilograme. O să mă întrebați care este dieta. Este celebră și este cunoscută de toată lumea sub numele de «foamea». Am făcut foamea, am renunțat la carbohidrați, n-am mâncat deloc pâine, cartofi, paste și am mâncat extrem de puțin, fără trei mese pe zi, doar cantități infime.

Ei bine, am ajuns în această vacanță și de ieri, de pe drum, mâncând pâine, plus ce am mâncat aseară și azi, am luat deja aproape un kilogram, 700 de grame. Mă și gândesc dacă într-o zi am făcut asta, ce se va întâmpla până la finalul vacanței. E complicat, te chinui luni de zile… am slăbit pentru că începusem să am probleme cu tensiunea, niște dereglări absurde de ritm cardiac, din cauza surplusului de greutate”, a spus Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Instagram.

Cristina și Mădălin Ionescu și-au înscris fiica la școală privată

Cristina Șișcanu, care e căsătorită din anul 2011 cu Mădălin Ionescu, are o relație foarte apropiată cu fanii din mediul online, astfel că le-a dezvăluit despre decizia luată în ceea ce o privește pe Petra, fetița lor care a împlinit de curând șase ani. Au înscris-o la o școală privată, după ce luni întregi s-au gândit și au analizat toate variantele.

„V-am promis că imediat ce vom finaliza procedura de înscriere a Petrei la o școală privată vă voi mărturisi la ce școală privată am înscris-o.

Vă mărturisesc că acum câteva luni bune și eu, și Mădălin am stat și am analizat foarte bine mai multe săptămâni dacă să o trimitem pe Petra la o școală privată sau să meargă la o școală de stat. Până la urmă am decis să meargă la o școală privată. Următoarea etapă a fost la ce școală privată să meargă, că și aici vrem să luăm cea mai bună decizie”, a transmis Cristina Șișcanu în mediul online.

