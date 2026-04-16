Sarah Dumitrescu este într-o formă de zile mari. Tânăra a slăbit vizibil în ultima perioadă și reușește să atragă toate privirile. Fiica impresarei este sportivă de performanță în SUA, jucătoare de baschet, așadar nu-i de mirare că reușește să se mențină într-o formă de zile mari.

Din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, Anamaria Prodan are două fete, pe Sarah și Rebecca, iar din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Bebeto, adolescentul în vârstă de 16 ani.

În cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp, Sarah a dezvăluit ce a însemnat pentru ea să fie fiica Anamariei Prodan. Ea a recunoscut că în copilărie i-a fost cel mai greu.

„A fost mult mai greu când eram copil. Când ești copil, sunt multe răutăți, mulți copii răi. De fapt, îmi aduc aminte când eram mai mică și începusem cu sportul și era un pic mai greu, dar nu neapărat în sport, ci și la școală. Țin minte că veneam acasă și mai plângeam, copiii erau răi, dar când am crescut, cred că a devenit din ce în ce mai ușor, dar la mine era un pic mai greu. A fost o provocare să fac chestiile pe care le-ai făcut tu și poate și mai multe”, declara Sarah Dumitrescu, în podcastul moderat de Anamaria Prodan.