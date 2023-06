„Nu e o chestie dezvoltată peste noapte, e multă muncă în spate. E foarte multă disciplină, organizare, eu nu lipsesc de la antrenamente. Fac antrenament cu un antrenor personal, nu pentru că e o fiță, ci pentru că antrenorul respectiv vede cum se transformă corpul tău și știe unde e zona în care trebuie să se lucreze mai mult, mai puțin, astfel încât corpul meu să arate armonios.

Am avut la un moment dat un an de zile în care am făcut 7 zile din 7 sport. Rezultatele se văd în timp, nu peste noapte am reușit să ajung la forma la care sunt astăzi. Am foarte mare grijă și la alimentație, mănânc fructe, orez și cărniță. Mai nou am început să fac și masaj, pe care îl ador, mi se pare că ăsta e secretul al ultimei perioade din viața mea.

În momentul în care am descoperit masajul cu bambus și m-am dus o lună, două, deja acolo se face ce nu face sala. Lucrează și prelucrează alte zone ale corpului care nu pot fi lucrate în sala de sport.”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit Wowbiz.

Ilinca Vandici s-a despărțit de soțul ei

Deși în urmă cu mai mult timp spunea că îi va ierta absolut orice soțului ei, inevitabilul s-a produs. Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au despărțit după 7 ani de relație. Cei doi nu mai locuiesc împreună de o bună perioadă, iar soțul prezentatoarei de la „Bravo, ai stil!” s-a mutat într-un apartament pe care și l-a achiziționat recent în zona de nord a Capitalei.

Vedeta de la Kanal D2 a declarat că decizia a fost de comund acord. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu vor continua să comunice și să păstreze o relație civilizată de dragul copilului pe care îl au împreună.

„Întotdeauna este dificil să iei o astfel de decizie, însă după o îndelungată reflecție și cu recunoștință pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am decis de comun acord cu Andrei să ne separăm ca și cuplu. În calitate de părinți devotați, prioritatea noastră rămâne să ne creștem copilul împreună cu dragoste, respect și prietenie.

Zian este binecuvântarea noastră și întotdeauna vom fi alături de el, cu iubire și susținere. Este o perioadă grea, în care avem nevoie de liniște, înțelegere și toleranță. Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine în toți acești ani, în toate momentele care au marcat viața mea profesională și personală!”, a spus Ilinca Vandici pentru WOWbiz.

