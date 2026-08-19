Doarian Popa a postat pe contul de socializare un clip în care apare alături de soția lui, pe o stradă din New York. Îmbrăcați lejer și cu zâmbetul pe buze, aceștia s-au relaxat în orașul care nu doarme niciodată, așa cum este numit cel mai des.

Dorian Popa și Andreea, soția lui, aveau stabilită luna de miere la final de iunie, însă prioritățile lor s-au schimbat complet în ultimele săptămâni.

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„Deocamdată, luna de miere inițială trebuia să fie în luna iunie, în care ne aflăm acum, de pe 21 pe 28 iunie, dar am amânat-o, din motive bine știute deja. Am zis că ne păstrăm pentru o vacanță mai frumoasă, mai îndepărtată. De ce nu, una care să cuprindă și ziua mea. Ne-am hotărât să plecăm în America, la începutul lunii august, să vadă și soția mea, pentru prima dată, Statele Unite ale Americii, care sunt, din punctul meu de vedere, senzaționale”, a spus recent, Dorian Popa pentru Click.

Dorian Popa, despre nunta cu Andreea

Dorian Popa și partenera sa, Andreea, au făcut recent pasul cel mare, alegând să își unească destinele într-un cadru discret, alături de familie și câțiva prieteni.

Petrecerea de nuntă a avut loc într-o zi de vineri, într-un local de lux din Buftea. Printre cei prezenți s-au numărat prieteni apropiați și câteva nume cunoscute, precum Amna și Mario Fresh. A doua zi, sâmbătă, mirii au participat la cununia religioasă, organizată la parohia din Clinceni.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare.

Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți. Nu am stat să primim invitații ca niște oameni care, nu știu, sunt la muncă și trebuie să primească oamenii să îi ducă la mese. Acest rol l-au avut domnișoarele care ne-au ajutat cu asta”, a povestit Dorian Popa despre marele eveniment din viața lui.







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