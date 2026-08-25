Nordul judeţului Tulcea a fost vizat şi luni seară de o alertă, după ce două ţinte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de Insula Şerpilor.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07.31”, a transmis MApN, în dimineața zilei de marți, 25 august, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană lângă granița României cu Ucraina.

Locuitorii au fost avertizaţi în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte şi să se adăpostească.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

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