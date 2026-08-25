20 milioane de euro pentru 96 de pensionari

ROMATSA este instituția care asigură serviciile de trafic aerian în România și se află în subordinea Ministerului Transporturilor.

Potrivit datelor prezentate de DeFapt.ro, ROMATSA a plătit în ultimii doi ani și jumătate aproximativ 20 de milioane de euro sub forma ajutoarelor pentru pensionare acordate unui număr de 96 de angajați.

În 2024, s-au pensionat 43 de angajați, care au primit în total 38,43 milioane de lei, adică aproximativ 7,4 milioane de euro. Prima medie a fost de circa 172.000 de euro pentru fiecare angajat.

În 2025, alte 42 de persoane s-au pensionat, iar valoarea totală a ajutoarelor a ajuns la 46,7 milioane de lei, aproximativ 9 milioane de euro. Media a fost de circa 214.000 de euro pentru fiecare pensionar.

În 2026, până la momentul raportării, 12 angajați au primit împreună 19,45 milioane de lei, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 312.000 de euro pentru fiecare pensionar.

Cea mai mare primă: 2,77 milioane de lei

ROMATSA a confirmat valoarea maximă a ajutorului acordat în această perioadă.

„Valoarea minimă a ajutorului pentru pensionare plătit în perioada 2024-2026 a fost de 53.316 lei, iar valoarea maximă a fost de 2.771.040 de lei”, a precizat compania de stat.

Sumele sunt brute, înainte de reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

La polul opus, cea mai mică primă de pensionare din perioada analizată a fost de 53.316 lei, echivalentul a aproximativ 10.500 de euro.

În contextul acestor sume, ROMATSA precizează că instituția nu este finanțată direct de la bugetul de stat, ci se autofinanțează prin tarifele plătite de companiile aeriene pentru serviciile de navigație aeriană.

„Tarifele ROMATSA sunt stabilite în totală transparență în plan național și internațional, cu respectarea strictă a Regulamentului (UE) nr. 317/2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european, exclusiv pentru acoperirea costurilor de furnizare a serviciilor de navigaţie aeriană”, a transmis Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, conform sursei citate.

În urmă cu aproape două luni, compania europeană EUROCONTROL a notificat Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii asupra conturilor sale. Măsura radicală vine la solicitarea gigantului farmaceutic american Pfizer, în cadrul unei proceduri extinse de executare silită demarate împotriva statului român, ROMATSA fiind aleasă pentru că s-a ocupat de transportul vaccinurilor și este companie a statului român.

Pe 11 iulie, Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a admis că se confruntă cu o criză financiară care îi pune în pericol activitatea.

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