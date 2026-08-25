Suma reiese dintr-un răspuns transmis de IGSU în urma unei solicitări de informații a ziarului Libertatea. Instituția a transmis și devizul misiunii, calculat „la virgulă”. Documentul arată că la misiune, care a durat 33 de ore, au participat 340 de oameni aduși din aproape toată țara, inclusiv de la Constanța, Galați, Botoșani și Suceava. Doar 6 oameni au fost din Bihor.

Cea mai mare sumă, aproape 640.000 de lei, a fost pentru mobilizarea mașinilor și echipamentelor folosite în misiunea organizată din dispoziția lui Raed Arafat. De asemenea, au fost plătite oamenilor ore suplimentare de aproape 230.000 de lei.

IGSU a transmis că instituția nu va face niciun demers de recuperare a banilor pentru că misiunea a fost una „umanitară”, iar în astfel de situații, IGSU nu solicită recuperarea banilor cheltuiți.

Misiunea „Viorel Pașca”: 340 de oameni și 150 de autospeciale

În ziua perchezițiilor DIICOT care îl vizau pe Viorel Pașca și familia lui, Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat o desfășurare impresionantă de forțe pentru „salvarea și protejarea persoanelor vulnerabile” găzduite de Viorel Pașca.

Casele lui Viorel Pașca din județul Bihor. Sursa foto: Eli Driu

DSU anunța și „capacitățile” mobilizate pentru operațiunea din Bihor: peste 150 de mijloace tehnice (autospeciale și alte echipamente pentru suport).

DSU nu a anunțat însă și numărul oamenilor implicați în misiunea din Bihor, specificând doar că „pentru gestionarea acestei situații complexe, DSU a coordonat o desfășurare de forțe, implicând personal din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Unităților de Primiri Urgențe (UPU), Spitalului de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota» al MAI, precum și medici din cadrul Ministerului Sănătății”.

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O misiune care a durat 33 de ore

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, Libertatea a solicitat IGSU să comunice costurile desfășurării de forțe de la Dumbrava, atât din perspectiva cheltuielilor pentru ore suplimentare, cât și din punctul de vedere al cheltuielilor pentru echipamente.

Instituția a transmis că misiunea s-a desfășurat pe parcursul a 33 de ore, între 29 iunie 2026, ora 14:00, și 30 iunie 2026, ora 23:00, și a fost declanșată „la solicitarea unității de Parchet, prin dispoziția secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat”.

Potrivit IGSU, în misiune au fost angrenați 340 de angajați ai IGSU și ai unităților subordonate: 36 de ofițeri, 8 maiștri militari, 284 de subofițeri, 11 soldați și un angajat civil.

Oameni mobilizați din toată țara

Răspunsul transmis de IGSU la solicitarea Libertatea dezvăluie că la operațiunea de evacuare a bătrânilor din casele lui Viorel Pașca și mutarea lor în alte centre au participat 35 de inspectorate județene pentru situații de urgență, plus București-Ilfov, unitatea specială USISU, baza logistică și aparatul central al IGSU. Cele mai numeroase efective au venit de la sute de kilometri de locul descinderilor: ISU Vâlcea a trimis 32 de oameni, ISU Hunedoara 28, iar ISU Timiș 24. Echipaje au sosit inclusiv de la Constanța, Galați, Botoșani și Suceava.

În schimb, ISU Bihor, pe teritoriul căruia s-a desfășurat întreaga operațiune, figurează în tabel cu doar 6 participanți.

Ore suplimentare în valoare de 230.000 de lei

Cifrele transmise de IGSU la solicitarea Libertatea arată în detaliu cum au fost calculate costurile operațiunii din județul Bihor. „În urma centralizării datelor furnizate de către unitățile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență implicat în această misiune, a reieșit că suma de 558.151,38 lei reprezintă costurile totale estimate ale intervenției pe natura «Cheltuielilor de personal»”, explică IGSU.

Cea mai mare parte din cheltuielile de personal o reprezintă salariile de bază: 261.610 lei. Acești bani, precizează IGSU, pompierii și paramedicii i-ar fi încasat oricum, „indiferent dacă și cadrele militare se aflau sau nu în misiune”.

Salariilor de bază li se adaugă orele suplimentare: 229.329 de lei, reprezentând contravaloarea muncii prestate peste programul normal de lucru. Această sumă „ar fi de plată dacă aceste ore nu se recuperau în termenul legal”.

Lista cu estimarea cheltuielilor de la Dumbrava continuă cu 19.320 de lei normă de hrană pentru cei 340 de participanți, 12.369 de lei indemnizații de delegare pentru oamenii trimiși departe de unitățile lor, 11.146 de lei contribuția angajatorului, 7.459 de lei spor pentru condiții de muncă și 4.254 de lei alte sporuri.

În răspunsul său, IGSU arată că a calculat inclusiv suma de 277 de lei „contravaloare soldă de comandă” și 94,36 lei reprezentând „contravaloare normă de echipare pentru două zile de misiune”, adică uzura uniformelor.

Cea mai mare cheltuială: costurile cu deplasarea

Cheltuielilor de personal de aproape 560.000 de lei li se adaugă o sumă și mai mare: 638.421 de lei, „reprezentând cheltuielile date de carburant, uzura autospecialelor, materiale consumabile”.

Adunate, cele două categorii de cheltuieli duc nota de plată totală la aproape 1,2 milioane de lei (aproximativ 240.000 de euro). Costul strict al operațiunii, fără salariile de bază și drepturile care s-ar fi plătit oricum, se ridică la aproximativ 900.000 de lei.

De ce nu cere statul banii înapoi

Întrebat ce demersuri a inițiat pentru „recuperarea sumelor alocate intervenției”, IGSU a răspuns că nu o va face și își întemeiază poziția pe trei legi.

Instituția citează Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, potrivit căreia această activitate are „caracter umanitar”, și Legea 418/2004, care definește protecția civilă drept „o componentă a sistemului securității naționale”.

IGSU a invocat și Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care prevede că „acordarea asistenței medicale publice de urgență, la toate nivelurile ei, este o datorie a statului și un drept al cetățeanului”, iar aceasta „nu poate avea un scop comercial”.

„Astfel, având în vedere că activitatea desfășurată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de unitățile subordonate acestuia are un caracter umanitar, cu titlu gratuit, instituția noastră nu va iniția niciun demers în această direcție”, mai arată IGSU în răspunsul pentru Libertatea.

IGSU a mai transmis că documentele întocmite pentru planificarea, organizarea și desfășurarea intervenției „au un caracter clasificat și/sau nedestinat publicității” și că, „având în vedere caracterul acestei misiuni, nu a fost elaborat un raport de evaluare a intervenției”.

Între timp, dosarul a suferit o răsturnare de situație spectaculoasă. În 14 august 2026, Tribunalul Bihor a ridicat definitiv sechestrele instituite de procurori asupra bunurilor, conturilor și banilor familiei Pașca și ai Asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”.

Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale sunt investigați de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracțional și alte fapte. Cazul vizează așezămintele administrate de Pașca de la Dumbrava din județul Bihor, cunoscute ca azile ilegale, unde anchetatorii continuă expertizele și audierile în timp ce suspecții sunt cercetați fără măsuri preventive de îngrădire a libertății.

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