Andra Măruță a avut parte de momente speciale de ziua sa de naștere, iar printre imaginile care au atras atenția se numără și câteva cadre rare alături de mama ei.

Momentul emoționant de la petrecerea Andrei a fost pregătit de Leo de la Roșiori, care a cântat o melodie dedicată părinților. Versurile au emoționat-o pe Andra, care și-a îmbrățișat imediat mama.

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„Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc eu”, sunt versurile melodiei care au emoționat-o până la lacrimi pe soția lui Cătălin Măruță.

Artista a transmis și un mesaj sincer în descrierea clipului video publicat pe rețelele sociale.„A început emoția. M-ați format și vă mulțumesc pentru tot ceea ce sunt astăzi”, a scris Andra.

Cătălin Măruță și Andra și-au reînnoit jurămintele

În ziua în care Andra a împlinit 40 de ani, ea și Cătălin au aniversat 20 de relație și 18 ani de căsnicie. Cei doi au luat o decizie importantă și au mers la biserică, unde și-au reînnoit jurămintele.

Andra l-a avertizat pe Măruță cu ceva timp înainte că ziua de 23 august, ziua căsătoriei lor, merită marcată printr-o ceremonie specială de reînnoire a jurămintelor.

„Jur să-ți fiu credincioasă, jur să te iubesc mereu! Înnoim jurămintele. Noi ne-am căsătorit de ziua mea. Adică pe 23 august e și ziua mea, e și ziua noastră.

Împlinim 18 ani, adică majoratul. 18 ani de căsătorie și parcă ne iubim din alte vieți. Nicio bogăție mai mare nu există în lume decât familia ta. Dumnezeu ne-a iubit și mai mult și ne-a dăruit doi copii minunați și buni”, a fost mesajul Andrei către soțul ei, transmis în urmă cu 2 săptămâni.

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