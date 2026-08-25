„Cred că cetăţenii români au dreptul şi merită să primească un răspuns rezonabil din partea actorilor politici cu privire la situaţia prin care trecem în clipa de faţă. Eu cred şi nutresc această speranţă, plecând şi de la discuţiile pe care le-am avut cu foarte mulţi lideri politici în ultima perioadă, că vom găsi o formulă astfel încât să avem o majoritate în Parlament care să valideze un nou guvern”, a spus Eugen Tomac.

El a adăugat că, din discuţiile cu liderii politici, a remarcat că „toată lumea este conştientă” că este nevoie de un nou guvern şi că economia nu poate aştepta negocieri politice, pentru că este nevoie de „discuţii serioase despre repornirea economiei”.

Referitor la posibilitatea unor alegeri anticipate, el a precizat că o astfel de soluție este constituțională și democratică, dar menţine starea de „haos şi tensiune politică” și acesta „este un scenariu care trebuie evitat”.

„Din punctul de vedere al preşedintelui, credem că este de dorit să evităm un asemenea scenariu tocmai pentru că România are nevoie, în momentul de faţă, de un guvern capabil să repornească economia, de un guvern care să pregătească un buget credibil pentru a ne atinge ţintele de deficit asumate şi să implementăm proiectele mari pe care le avem”, a adăugat Eugen Tomac.

În acest context, consilierul președintelui a afirmat că luna viitoare, România va avea un nou premier: „Sunt absolut convins că în luna septembrie, preşedintele, după negocierile pe care le va avea cu partidele politice, va desemna persoana pregătită să fie învestită de către o majoritate parlamentară. Cum, care va fi formula, rămâne de văzut în urma acestor negocieri pe care partidele trebuie să le facă”.

Eugen Tomac este consilier onorific al lui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni din octombrie 2025.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum trei luni, iar România nu are un guvern „plin” de atunci

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin răzgândiri repetate

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele României nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Pe 26 iunie, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan va rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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