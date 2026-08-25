Întrebat dacă s-au primit răspunsurile de tip follow-up de la ucraineni, Radu Miruță a răspuns: „La follow up, nu. Am vorbit cu noul ministru al Apărării, spunea că a auzit, știe… La trei sferturi s-a primit. Adică mare bucată a fost elucidată. Eu vă spun că pe unele chestii mai pot fi păcălit, pe bucata asta tehnică nu pot fi păcălit. Îngustăm lucrurile până când ne lămurim sau până când ne dăm seama că nu vor să ne lămurească. Dar nu suntem acolo încă”.

El a precizat că a cerut Ucrainei ca toate dronele lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodistrugă înainte de a ajunge pe țărmul românesc, pentru a nu se mai repeta situația de acum aproape trei luni.

„Există cu certitudine o soluție tehnică pentru ca acest lucru să se întâmple”, a afirmat Miruță, care a explicat că „cerința asta a noastră nu încurcă cu nimic frontul” și Ucraina nu are nimic de pierdut, în contextul în care luptă contra Rusiei. „Adică nu ne fac nouă un avantaj care îi dezavantajează pe ei”, a completat ministrul Apărării.

„Asta se poate întâmpla fără niciun fel de problemă, Noul ministru al Apărării din Ucraina (n.red. – Evgheni Hmara, care l-a înlocuit pe Mihailo Fedorov, demis de Zelenski în iulie) mi-a spus că nu are ceva împotrivă și se va ocupa ca asta să se întâmple. Este un pas bun, pentru că de obicei în diplomație sau în zona militară, care și ea este un pic diplomatică, dacă nu vrei ceva, nu spui ferm. O lași așa. El a spus ferm”, a conchis Radu Miruță.

O dronă din Ucraina a explodat în iunie în Portul Constanța, iar țara condusă de Zelenski a anunțat România în ultima clipă

Reamintim că o dronă marină a explodat vineri, 5 iunie, în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis inițial că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea, la scurt timp, că drona era ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Ministrul apărării, Radu Miruță, a dezvăluit apoi că Ucraina a informat autoritățile de la București abia după patru ore din momentul când România a identificat drona în Portul Constanța și până când aceasta și alte trei au fost declarate „pierdute de sub control” în Marea Neagră. Mai exact, Ucraina a anunțat România cu numai 33 de minute înainte ca drona din Portul Constanta să explodeze.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Pe 3 iulie, MApN a publicat un comunicat în care scria: „Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanța”. Totuși, opinia publică nu a putut vedea nici cele 14 întrebări, nici cele 14 răspunsuri, motivul fiind că „sunt informații clasificate”, potrivit răspunsului primit de Libertatea. Ucraina a susținut că incidentul „este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse”. iar MApN „a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”.

Pe 8 iulie, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că există un raport preliminar referitor la explozia dronei ucrainene, dar totul se va finaliza atunci când partea ucraineană va oferi toate răspunsurile, ceea ce nu s-a întâmplat.

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