Cutremurul s-a produs la peste 145 de kilometri adâncime

Seismul a fost înregistrat la ora 4:56:39 și s-a produs la o adâncime de 145,2 kilometri. Institutul l-a încadrat în categoria cutremurelor medii. Datele inițiale indicau o magnitudine de 4,5 și o adâncime de 140 de kilometri, însă valorile au fost revizuite ulterior la magnitudinea 4,4 și adâncimea de 145,2 kilometri.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 57 de kilometri sud de Focșani și la aceeași distanță sud-est de Sfântu Gheorghe. Seismul s-a produs la 62 de kilometri sud de Buzău, la 65 de kilometri est de Brașov și la 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur

În timpul unui cutremur, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă să îți păstrezi calmul și, dacă te afli într-o clădire, să nu fugi pe scări, să nu folosești liftul și să nu ieși pe balcon. Adăpostește-te sub o masă sau un birou solid, ține-te bine de acesta și protejează-ți capul și fața, stând departe de ferestre, oglinzi și mobilier înalt.

Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi și cabluri electrice. Dacă seismul te surprinde la volan, oprește într-un loc sigur, departe de poduri și clădiri, și rămâi în mașină până când mișcarea se oprește.

Un alt cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs în aceeași zonă pe 11 august. Seismul de atunci a fost resimțit inclusiv în București.

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