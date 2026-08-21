Despre ochelarii de soare – de la obiect de protecție, la accesoriu statement

Una dintre cele mai vechi referințe despre folosirea unor lentile pentru protecția împotriva luminii solare datează din perioada romană. Potrivit unei relatări atribuite lui Pliniu cel Bătrân, împăratul Nero ar fi urmărit luptele de gladiatori privind printr-un smarald. S-a presupus că piatra îl ajuta să atenueze intensitatea luminii, însă nu există dovezi că aceasta ar fi fost montată într-o ramă sau purtată asemenea ochelarilor de soare moderni.

În 1459, savantul portughez Nuno Fernandes ar fi solicitat o pereche de ochelari pe care să o poarte în timpul deplasărilor călare prin zone acoperite de zăpadă. Unii istorici consideră că aceștia ar fi putut avea lentile colorate, menite să reducă lumina reflectată de zăpadă, însă documentele păstrate nu confirmă acest lucru.

În jurul anului 1752, opticianul englez James Ayscough a experimentat cu lentile albastre și verzi. Scopul său nu era protecția împotriva soarelui, ci folosirea lentilelor colorate pentru corectarea anumitor probleme de vedere.

Câteva decenii mai târziu, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, la Veneția au apărut occhiali da gondola, ochelari cu lentile verzi și protecții laterale din mătase, folosiți pentru a reduce lumina puternică și reflexiile de pe apă. Deși nu erau ochelari de soare în sensul modern al termenului, au reprezentat o etapă importantă în evoluția lor, arată College of Optometrists.

În anii 1930, dezvoltarea lentilelor polarizante și apariția modelelor destinate piloților au apropiat ochelarii de soare de forma și funcțiile pe care le cunoaștem astăzi.

Transformarea decisivă s-a produs însă la mijlocul secolului trecut, când ochelarii au început să fie creați nu doar pentru utilitatea lor, ci și pentru efectul lor vizual.

Materialele plastice au permis forme mai mari, culori mai intense și construcții greu de obținut din metal sau din materialele tradiționale. În anii 1950-1960 designeri precum Oliver Goldsmith realizau deja rame spectaculoase, cu volume neobișnuite și detalii inspirate de cultura pop.

Cum au definit ochelarii de soare figurile iconice din cultura urbană

Industria cinematografică, cea muzicală și revistele de modă au contribuit apoi la transformarea ochelarilor de soare într-un accesoriu emblematic.

Audrey Hepburn și rama ”Manhattan” din Breakfast at Tiffanys au impus ideea de eleganță urbană. John Lennon a transformat ochelarii rotunzi într-un simbol al sensibilității nonconformiste. Bob Dylan a asociat lentilele întunecate cu aerul inaccesibil al artistului, iar Grace Jones a folosit formele geometrice ca parte a unei imagini aproape arhitecturale.

Mai târziu, ramele masive purtate în hip-hop, modelele înguste din cultura anilor 1990 sau ochelarii albi ai lui Andre 3000 au arătat că accesoriul poate funcționa ca o semnătură personală.

Ochelarii statement sunt, așadar, mult mai mult decât o pereche de ochelari mai mari sau mai colorați. Ei au istorie importantă și pot spune multe despre personalitatea celui care îi poartă.

Cum alegi ochelarii de soare – primul criteriu este protecția

Atunci când vezi o ramă spectaculoasă este ușor să uiți rolul principal al ochelarilor de soare. Înainte de culoare, logo sau tendință, e important să verifici nivelul de protecție a lentilelor.

Caută mențiunea ”UV400” sau informația că lentilele blochează 100% radiațiile UVA și UVB. Organizația Mondială a Sănătății precizează că o lentilă complet protectoare trebuie să absoarbă radiația ultravioletă până la lungimea de undă de 400 de nanometri. Tot OMS atrage atenția că nivelul de protecție nu poate fi dedus din culoarea lentilei, din cât de închisă este aceasta sau din prețul ochelarilor.

O lentilă foarte întunecată nu este neapărat mai sigură. Fără un filtru UV adecvat, ea reduce lumina vizibilă, determină pupila să se dilate și poate permite pătrunderea unei cantități mai mari de radiație ultravioletă.

Din acest motiv, o pereche cumpărată dintr-o sursă nesigură și fără informații clare despre filtrare, nu este o alegere bună, indiferent cât de reușită pare rama.

Pentru produsele comercializate în Uniunea Europeană, verifică existența marcajului CE și a informațiilor despre filtrul solar.

Polarizarea este utilă, dar nu trebuie confundată cu protecția UV. Lentilele polarizate reduc reflexiile de pe apă, asfalt, zăpadă sau suprafețe lucioase și pot îmbunătăți confortul vizual la condus ori în aer liber. Ele nu garantează însă, prin simplul fapt că sunt polarizate, filtrarea completă a radiațiilor ultraviolete. Protecția UV trebuie verificată separat.

Contează și suprafața acoperită. Ramele ample și modelele ușor curbate protejează mai bine zona ochilor decât lentilele foarte mici, în special atunci când lumina vine din lateral. Acest avantaj face ca o ramă supradimensionată să fie nu doar expresivă, ci și funcțională, cu condiția să stea corect pe față.

Cum recunoști o pereche de ochelari care ți se potrivește cu adevărat

O ramă poate arăta excellent, dar se poate simți incomod pe chip. Proba trebuie făcută din față, din profil și în mișcare. Zâmbește, apleacă ușor capul și observă dacă ochelarii alunecă, apasă sau se ridică atunci când obrajii se mișcă.

În mod ideal, centrul pupilelor se află aproximativ în zona centrală a lentilelor, nu foarte aproape de marginea interioară sau exterioară. Rama ar trebui să aibă o lățime apropiată de cea a feței. Dacă este prea îngustă, brațele se vor deschide forțat, iar ochelarii vor apăsa în tâmple. Dacă este mult prea lată, perechea va aluneca și va părea desprinsă de trăsăturile chipului.

Verifică și relația dintre marginea superioară a ramei și sprâncene. De regulă, o linie care urmărește aproximativ forma sprâncenelor produce un rezultat armonios. Nu este obligatoriu ca sprâncenele să rămână complet vizibile, unele modele statement le acoperă intenționat, însă rama nu ar trebui să le taie într-un punct care creează o expresie involuntar încruntată sau tristă.

Ochelarii nu trebuie să atingă constant obrajii și nici să lase urme adânci pe nas după câteva minute. Un design memorabil pe care îl porți cu disconfort va rămâne, cel mai probabil, în cutie.

Regula de aur a proporțiilor

Cum alegi ochelarii în funcție de forma feței. Sursă foto: Shutterstock

Recomandările bazate pe forma feței pornesc, în general, de la contrast. Astfel, liniile mai drepte pot echilibra un chip dominat de curbe, iar formele rotunjite pot tempera un contur unghiular. Acesta poate fi un punct bun de plecare, nu neapărat o regulă universal valabilă.

În cazul ochelarilor statement, ai două direcții posibile. Prima este echilibrarea, adică alegi o ramă care aduce chipul către proporții mai apropiate de oval. A doua este accentuarea, adică repeți deliberat geometria feței pentru un efect mai puternic. O față pătrată poate arăta armonios cu lentile ovale, dar foarte expresiv cu o ramă dreptunghiulară, groasă.

Ochelari de soare pentru fața ovală

Fața ovală are proporții echilibrate, cu fruntea ușor mai lată decât maxilarul și conturul delicat rotunjit. Aceastei forme i se potrivesc majoritatea formelor: dreptunghiulare, rotunde, aviator, cat-eye sau geometrice.

Principala grijă este dimensiunea. Rama ar trebui să fie cel puțin la fel de lată ca zona cea mai amplă a feței, fără să depășească exagerat tâmplele. Modelele foarte înguste pot alungi inutil chipul, iar cele extrem de mari pot ascunde complet trăsăturile.

Pentru efect statement, funcționează bine o ramă cu o culoare puternică, brațe sculpturale sau lentile neobișnuite, păstrând forma într-o proporție controlată.

Ochelari de soare pentru fața rotundă

Fața rotundă are lungimea și lățimea apropiate, obraji plini și linii puțin unghiulare. Ramele dreptunghiulare, pătrate sau geometrice introduc structură și creează impresia unui chip mai alungit.

Caută modele ușor mai late decât pomeții, cu colțuri vizibile și o linie superioară bine definită. O ramă cat-eye moderată poate ridica optic trăsăturile.

Dacă dorești echilibru, evită ochelarii rotunzi foarte mici. Dacă vrei însă un efect voit excentric, o ramă perfect circulară și supradimensionată poate funcționa tocmai pentru că repetă forma feței.

Ochelari de soare pentru fața pătrată

Fruntea, pomeții și maxilarul au lățimi apropiate, iar linia mandibulei este bine definită. Ramele ovale, rotunde, aviator atenuează geometria chipului.

Pentru o pereche statement, alege lentile suficient de mari și o construcție care depășește ușor lățimea pomeților.

Metalul subțire poate crea un contrast elegant cu maxilarul puternic, în timp ce o ramă groasă din acetat, cu un aspect bine definit va accentua caracterul grafic al feței. Evită ramele pătrate prea mici, acestea nu echilibrează trăsăturile și pot părea înghesuite.

Ochelari de soare pentru fața alungită sau dreptunghiulară

Ochelari de soare pentru fața alungită sau dreptunghiulară. Sursă foto: Shutterstock

Fața este vizibil mai lungă decât lată, uneori cu frunte înaltă și maxilar drept. Cele mai potrivite sunt ramele cu lentile înalte, care ocupă mai mult spațiu pe verticală: modele oversized, aviator ample, forme rotunde sau pătrate.

Detaliile plasate pe brațe și punțile mai joase pot întrerupe optic lungimea feței. În schimb, ramele foarte înguste și lentilele mici tind să o accentueze. Acesta este unul dintre cazurile în care o pereche supradimensionată poate arăta surprinzător de natural.

Ochelari de soare pentru fața în formă de inimă

Fruntea este mai lată, pomeții sunt vizibili, iar bărbia este îngustă. Sunt potrivite ramele care nu adaugă prea multă greutate în partea superioară: aviator, ovale, rotunde sau modele subțiri, cu partea inferioară bine conturată.

O ramă cat-eye poate funcționa dacă ridicarea colțurilor este discretă. Modelele foarte groase și mult mai late în partea de sus pot accentua excesiv fruntea.

Pentru un rezultat statement, poți muta interesul spre culoarea lentilelor, o punte neobișnuită sau detalii laterale, fără să mărești inutil volumul ramei în zona sprâncenelor.

Ochelari de soare pentru fața triunghiulară

În acest caz, maxilarul este mai lat decât fruntea. Ramele cu o linie superioară pronunțată, browline, cat-eye sau modele cu detalii în zona tâmplelor atrag privirea spre partea de sus a chipului și echilibrează mandibula.

Alege o ramă care se lărgește ușor spre exterior, dar care nu depășește disproporționat tâmplele.

Ochelari de soare pentru fața diamant

Pomeții reprezintă zona cea mai lată, în timp ce fruntea și bărbia sunt mai înguste. Ramele ovale, cat-eye, browline sau geometrice cu margini superioare interesante pun în valoare această structură.

Ai grijă la lățimea ramei și la locul în care pornesc brațele. O pereche prea strâmtă poate apăsa chiar pe pomeți, iar una excesiv de lată va destabiliza proporțiile. Lentilele cu colțuri ușor ridicate și punțile delicate sunt, de obicei, o alegere sigură.

Culoarea și grosimea ramei schimbă proporțiile

Forma nu este totul atunci când alegem ochelarii de soare statement. De exemplu, o ramă neagră, groasă și lucioasă pare mai mare decât un model identic din metal subțire.

Culorile deschise, materialele transparente și lentilele în degrade reduc vizual greutatea unei perechi oversized.

Tonurile foarte contrastante atrag imediat atenția spre ochi, în timp ce nuanțele apropiate de culoarea pielii sau a părului se integrează mai ușor.

Negrul oferă claritate și forță grafică. Maroul, coniacul și imprimeul tip havana sunt mai calde și se potrivesc ușor cu ținutele de zi.

Ramele transparente sau în tonuri fumurii păstrează volumul fără să încarce chipul. Roșul, albastrul electric, albul și nuanțele tari transformă ochelarii în centrul ținutei.

Lentilele gri redau culorile relativ neutru și sunt ușor de purtat. Cele maro sau arămii pot accentua contrastul, iar lentilele verzi păstrează un echilibru plăcut al culorilor.

Lentilele oglindă și nuanțele neobișnuite au un efect vizual puternic, dar alegerea lor trebuie făcută în funcție de condițiile de utilizare și de informațiile producătorului, mai ales dacă ochelarii vor fi purtați la volan.

Sursă foto: Shutterstock

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