Cum au apărut împreună în Dubai surorile Gabor. Ramona și Monica au purtat ținute de mii de euro

Monica Gabor a părăsit America, acolo unde locuiește de ani de zile alături de Mr. Pink, iubitul ei, băiatul lui și fiica ei, Irina Columbeanu. Pe ei i-a lăsat în Malibu, iar ea se află acum în Dubai, acolo unde locuiește Ramona Gabor, sora ei mai mică.

Vedeta a mers să o sprijine, colecția de parfumuri pe care aceasta o are de ceva vreme a fost lansată și în mallurile din celebrul oraș, așa că cele două au sărbătorit această reușită în carieră. Monica Gabor și Ramona s-au afișat împreună, au arătat cât de mult se sprijină una pe alta.

„Surorile au grijă una de cealaltă, se sprijină și sunt acolo una pentru cealaltă, la bine și la greu. Ești surioara mea perfectă și sunt mândră de tine”, a scris Monica Gabor în dreptul unei fotografii distribuite pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Surorile apar într-o imagine foarte apropiate, se țin de mână. De-o parte e Ramona Gabor, care poartă o ținută foarte elegantă, haine de brand de mii de euro. Una dintre admiratoarele ei chiar o întreabă ce a îmbrăcat. „Costumul și pantofii sunt Fendi, iar ochelarii, Prada”, a răspuns ea.

De partea cealaltă e Monica Gabor, care strălucește. În vârstă de 34 de ani, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a îmbrăcat o rochie din paiete albe și negre, în picioare o pereche de sandale negre cu toc. Are și o geantă Chanel, asortată cu restul ținutei.

„O primire călduroasă ca întotdeauna. Ramona Gabor e sora mea mai mică, pe care chiar o iubesc”, a mai transmis pe Instagram Monica Gabor.

Recomandări INTERVIU. Avertismentul unui intelectual finlandez: „Regimul lui Putin e mai probabil să fie înlocuit de o dictatură, nu de o democraţie”

Afacerea Ramonei Gabor în Dubai

Avea puțin peste 20 de ani când a părăsit România. Ramona Gabor nu are vreun gând să se mai întoarcă acasă, e mulțumită și mândră de viața pe care o are la sute de kilometri depărtare de casă, în Dubai. Sora Monicăi Gabor s-a stabilit acolo, ba chiar și-a clădit și o carieră. Aceasta are multe contracte de imagine cu diverse branduri cunoscute acolo, este fotomodel la multe evenimente. Pentru acest job, Ramona are mare grijă la stilul său de viață, urmează o dietă și face și mult sport. Întotdeauna trebuie să arate perfect în fața aparatului de fotografiat.

Surpriza vine abia acum. Mai nou, Ramona Gabor este antreprenor, are propria afacere. Aceasta are o linie de parfumuri care îi poartă numele. La 10 ani de la plecarea din România a intrat în lumea afacerilor.

GSP.RO VIDEO Momentul în care Aleksandr Lukașenko este accidentat. Președintele Belarusului a fost lovit în fața

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Imagini cu iadul din Mariupol: Localnicii povestesc că rușii omoară civili și apoi se fotografiază cu ei

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2022. Balanțele au mai mult simț practic și vor reuși să vadă mai clar pe ce merită să cheltuiască și pe ce nu

Știrileprotv.ro Băsescu: Politica Rusiei îmi este bine cunoscută. 'Astăzi toacă Ucraina' cu banii de la Olanda și Germania

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE RUXX: ce se întâmplă când vine viața peste tine