Pe 20 iunie, Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite, sezon 11. La îndrumarea lui Sorin Bontea, concurenta a reușit să obțină premiul cel mare al emisiunii, în valoare de 30.000 de euro. S-a bazat pe toate sfaturile lui, și așa a ieșit învingătoare.

Nina Hariton, despre Sorin Bontea: „El niciodată n-o să-ți ascundă adevărul doar ca să te facă să te simți bine”

Despre cum e celebrul bucătar în spatele camerelor de filmat, ea a zis: „Chef Bontea, pentru mine, era acel chef de la care puteam să învăț nu doar bucătărie, ci și multe lecții de viață, de ambiție. Dacă știi un pic istoria lui Sorin Bontea, cu siguranță n-ai cum să nu rămâi uimit de experiența sa internațională. Odată ce ajungi să faci parte din echipa sa, chef Bontea nu te lasă să pierzi”, a zis ea.

Și a continuat: „Te corectează acolo unde ai greșit. Mereu o face cu un singur scop: să câștigi! Asta doar dacă tu știi să o iei ca atare și să te ambiționezi să mergi mai departe.

El niciodată n-o să-ți ascundă adevărul doar ca să te facă să te simți bine. O să-ți spună lucrurile în față. Pe urmă, tu vei decide ce faci cu asta. Pe mine m-a ajutat o astfel de atitudine în parcursul Chefi la cuțite. Pe alocuri, te trezește la realitate și revii pe drumul tău“.

Detalii neștiute din viața lui Sorin Bontea. „Am lucrat la alimentară“

Bucătarul de la Antena 1 a făcut armata, iar în anul 1991 a terminat stagiul de antrenament, după Revoluția din 1989. A vrut atunci să fugă în Germania. „Am ieșit din armată, ce țară liberă? Mentalitatea era la fel, s-a schimbat după anii 2000. Am încercat atunci să fug și eu în Germania. Fratele meu a fugit, dar pe noi ne-au prins pe la unguri și ne-au dat înapoi… S-a întâmplat în 1991, după ce am terminat armata”, a spus acesta în podcastul lui Mihai Morar de pe YouTube.

Sorin Bontea a dezvăluit că înainte, dar și după armată, a lucrat într-o alimentară ca ajutor de bucătar, iar apoi ca bucătar. El trebuia să gătească semipreparate. La început a avut un salariu mai mic, iar apoi i l-au mărit. Iată cât câștiga.

„Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor de fapt… Am lucrat trei ani, apoi m-au trimis în armată și m-am întors și tot așa era…

Cred că ajunsesem bucătar, de la 1.500 de lei aveam vreo 2.150. Pe acolo era salariul. (…) Și ne trimiteau să muncim chiar și în noaptea de Revelion, undeva pe la Romexpo se făcea Revelionul Tineretului. Asta era înainte de armată, pe vremea lui Ceaușescu. Eram puști și noi am fugit de acolo, am mers la Revelion”, a mai spus el în același interviu.

