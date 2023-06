Nina Hariton e câștigătoarea sezonului 11 Chefi la cuțite

A fost o seară istorică pentru show-ul culinar Chefi la cuțite: toți câștigătorii cuțitelor de aur au intrat în finală pentru prima dată în 11 sezoane. Laurențiu Neamțu, Paul Tudosescu și Nina Hariton au fost cei care s-au întrecut pentru mult râvnitul trofeu de câștigător al sezonului 11 Chefi la cuțite și marele premiu de 30.000 de euro.

Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite, sezon 11, și a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro. Concurenta din echipa lui Chef Sorin Bontea este în culmea fericirii și nu îi vine să creadă că preparatul ei a fost cel mai apreciat.

„Dați-mi o palmă să mă trezesc la realitate! Acest premiu este și pentru colegii mei din echipa de astăzi, dar mai ales pentru chef Bontea care a avut încredere. A scos cuțitul când i l-am cerut”, a mărturisit Nina Hariton cu lacrimi în ochi.

Este deja al doilea an în care chef Sorin Bontea are concurentul care obține marele premiu. Nina Hariton a venit special de la Paris pentru a participa la show-ul culinar de la Antena 1 și i-a impresionat pe chefi încă de la început, astfel că a fost singura femeie care a reușit să ia trei cuțite de aur.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim.

După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții”, spunea aceasta la emisiune.

Cine e Nina Hariton de la Chefi la cuțite, sezon 11

Nina are o poveste inedită, ea a plecat la Paris pentru a fi alături de soțul ei, pe care l-a cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El locuiește de mulți ani în Paris, iar în prezent sunt căsătoriți. Cei doi au împreună o fiică în vârstă de 8 ani. Nina Hariton s-a apucat de gătit și chiar a lucrat într-un restaurant care îi aparținea chefului John Carlino.

Nina Hariton a explicat de ce a renunțat la meseria de bucătar pentru a deveni agent imobiliar. „Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”.

Laurențiu Neamțu, Paul Tudosescu și Nina Hariton, cei trei finaliști de la Chefi la cuțite

Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Chef Florin Dumitrescu, are o experiență impresionantă: a gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida frecventat de vedete internaționale, Chef Dumitrescu numindu-l pe Laurențiu „cel mai puternic concurent din istoria Chefi la cuțite pe baza CV-ului”.

Cu o poveste de viață care îi dovedește spiritul de luptător și experiență ca Head Chef în Anglia, Paul Tudosescu este cuțitul de aur al lui Chef Cătălin Scărlătescu din Marea Finală.

Nina Hariton, cea care a obținut cuțitul de aur de la Chef Bontea, a studiat gastronomia franceză la Paris, unde a și lucrat cinci ani în restaurante haute cuisine.

