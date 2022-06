La prima vedere, Matteo pare un bărbat dur, însă se topește instant când este cu fetița lui. Cântărețul nu poate sta prea mult timp fără fiica lui, astfel că nu concepe să treacă mai mult de câteva ore fără să o vadă. Prezent la petrecerea VIVA!, Matteo a povestit cum este el în rolul de tată.

Până când fiica lui va împlini vârsta de 14 ani, el spune că va fi permisiv, însă o va supraveghea îndeaproape și în perioada de adolescență.

„Eu cred că până la 14 ani sunt un tată permisiv. După aceea, când o să știe exact cum să se pupe cu limba, atunci o să iau atitudine. Cred că o să fiu mai tatuat decât atât. Armă am, nu mai am nevoie de permis. O să fugă băieții de ea, că vine taică-su ăla tatuat, chelios și cu barbă căruntă. Și are și pistol. E de fațadă cântărețul, ăla e cu arme, săbii, topoare”, a mai declarat Matteo pentru EGO.ro.

Acum, fiica lui are 2 ani, iar el recunoaște că nu s-a ferit niciodată să-i schimbe scutecul sau să aibă grijă de ea atunci când soția lui avea alte treburi. Fetița lor este foarte atașată de părinți, iar de multe ori nici nu vrea să se joace cu alți copii, pentru că își dorește să se joace cu tatăl și mama ei.

„Vacanțele cu alți părinți sunt așa un fel de schimb de experiență. În ultima vacanță cu Ilinca Vandici, Zian și Mia nu prea s-au băgat în seamă. Mi-a dat și mie cu virgulă. Am încercat acolo să-i lăsăm să se joace doar ei doi, dar s-au ignorat. Mia și-a văzut de treaba ei. Ce-i drept, atunci când este cu mami și tati, e doar cu ei. E o bulă între noi trei și ne jucăm împreună”, a mai declarat artistul.

