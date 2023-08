Andreea Marin a avut grijă ca fiica ei să stea departe de tentații și anturaje care o pot influența în mod negativ. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize!” a mărturisit că Violeta, în vârstă de 16 ani, a văzut cu ochii săi ce înseamnă efectul stupefiantelor, al alcoolului și al tutunului.

Fiica lui Ștefan Bănică Jr a început să lucreze ca voluntar, la o asociație internațională pentru ajutorarea tinerilor care se confruntă cu probleme legate de droguri sau alcool.

„Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate. Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent”, a declarat Andreea Marin pentru sursa mai sus-menționată.

Deși este destul de strictă cu fiica ei, vedeta are grijă să îi ofere și libertate Violetei. „Aceste lucruri țin de normalitate. Un adolescent trebuie să aibă și acel zbor spre lucruri făcute de unul singur, de a-și căpăta încrederea în sine, și ușor, ușor, o independență de a se descurca pe picioarele sale. Dar, bineînțeles, atunci când este nevoie, cu supervizarea părintelui.”

Andreea Marin o susține pe fiica sa în toate alegerile pe care le face și o ajută să aleagă o cale bună în viață. „Violeta e o tânără care acum are aceeași înălțime ca și mine, care mai are multe de învățat, e ca un burete care caută să absoarbă volumul mare de informații, dar și perseverentă, în același timp. Și-mi seamănă… Face și un item de jurnalism, dar gândurile sale sunt la Drept…”

„Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin”

Deși a crescut printre artiști, Violeta Bănică și-a ales o carieră care nu are nicio legătură cu acest domeniu. Recunoaște că muzica și actoria sunt pasiunile sale, însă își dorește să studieze la Facultatea de Drept. Chiar dacă părinții ei s-au despărțit, Violeta are o legătură foarte puternică cu amândoi. Andreea Marin și Ștefan Bănică jr își susțin fiica necondiționat și o încurajează să facă ceea ce îi place și o face fericită.

„Ambii mei părinți mi-au spus același lucru: «Noi vedem că ești un copil special, te iubim din tot sufletul și te susținem în orice vrei să faci.» Și pentru asta îi iubesc și îi apreciez atât de mult. Am doi părinți brilianți, pur și simplu. Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Sunt doi oameni puternici, sunt doi oameni frumoși și sunt aici lângă mine oricând am nevoie”, a spus tânăra despre părinții ei.

FOTO: Facebook, Alex Galmeanu

