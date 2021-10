Cum s-a schimbat viața lui Sorin Pușcașu după participarea la „Survivor România”. „Ne-am străduit foarte mult. Am crezut că se întâmplă ceva”

Invitați în platoul Wowbiz.ro, cei doi viitori părinți au povestit că își doreau de mult timp un copil, însă au lăsat totul să vină de la sine: „Mă simt foarte bine, e ceva ce mi-am dorit dintotdeauna, am tot zis-o în emisiunea în care am fost. Cred cumva că a fost și legea atracției, ne-a ajutat și Dumnezeu. Mi-am dorit foarte mult, și ea și-a dorit.

De când am venit acasă noi ne-am străduit foarte mult să facem acest bebe, n-am reușit în prima lună, am fost puțin dezamăgiți, am crezut că se întâmplă ceva, că este ceva în neregulă, dar din fericire nu a fost”, a povestit Sorin, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

„Are o răbdare extraordinar de mare. Când mergem la curte, de exemplu, la părinții ei, și mergem cu nepotul ei, acolo se strâng mulți copii. E, eu stau cu părinții ei, cu sora ei, cu toată lumea și Laura nu este. Laura este în fața curții cu copiii, se joacă”, a mai adăugat fostul concurent de la „Survivor”.

