Dan Bittman reușește să gestioneze cu greu situația și a recunoscut că în această perioadă supraviețuiește din banii obținuți din drepturile de artist.

„Nu deschid afacerea nici în luna mai. Legea este lege și trebuie respectată. Nu am cum să deschid cu pandemia asta, nu am voie și nu că nu am voie doar eu, ci toți nu avem voie.

Momentan stau acasă, nu am de lucru, unde să mă duc? Concerte nu sunt din cauza coronavirusului, nu am unde să merg”, a spus Dan Bittman, potrivit impact.ro.

“(…)Nu fac nimic în momentul de față. Stau la mila cuiva, trăiesc din banii din drepturile de artist. Cei de la guvernare mă ignoră. Ce să fac? Pot face eu ceva?”, a mai adăugat artistul.

