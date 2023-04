În jurnalul său săptămânal de la Survivor 2023 exclusiv pentru Libertatea, Daniel Pavel a făcut rezumatul săptămânii trecute de concurs, când Bianca Patrichi a fost eliminată de la Survivor România 2023. Totodată, prezentatorul i-a lăudat pe cei 8 concurenți rămași în concurs. „Națiune Survivor, Sper că tot soarele pe care l-am trimis spre voi constant și-a găsit drumul până pe plaiurile locale și sfârșitul lunii aprilie și weeekend-ul prelungit vă găsesc în căldură, cu zâmbetul pe față și cu voia bună la purtător!

Daniel Pavel: „Am mai făcut un pas pe drumul spre finală”

Noi am mai încheiat o săptămână grea, una în care o nouă concurentă a plecat spre casă și în care am mai făcut un pas pe drumul spre finală, pe drumul spre momentul în care unul dintre cei 8 rămași în joc va ridica trofeul deasupra capului și va deveni Survivor 2023”, a zis el.

Și a continuat: „Chiar dacă ei probabil numără zilele deoarece asta va însemna revenirea la cei dragi, sunt sigur că momentul final îi va surprinde cu multe amintiri de neuitat și cu regretul că experiența s-a încheiat.

Vorbeam despre eliminare, deci nu am să vă ascund că devine tot mai emoționantă clipa în care trebuie să-mi iau la revedere de la acești oameni frumoși, acești Surviveri care au dat totul și au reușit să atingă patru luni în condiții greu de imaginat. Bianca a fost aici din prima zi, a ajuns în ultimele trei persoane din tribul ei inițial și a arătat că a fost pe traseu la fel de grațioasă, ca și pe scenele cu care este atât de obișnuită! Mamma Mia… ce aventură a trăit!”

„Pentru cei 8 concurenți va schimba totul”

Prezentatorul a anunțat și despre regulile care se vor schimba la Survivor România 2023 începând de luni. Concurenții luptă la individuale. „Au mai rămas opt. Ei bine, pentru ei se va schimba totul deoarece de luni nu vor mai avea parte de mici echipe, nici măcar la jocul de recompensă.

Gata, totul e pe cont propriu. Așa că sunt foarte curios să-i vedem cum se vor adapta, cum se vor lupta contra celor cu care în urmă cu 3-4 zile au gândit ultima strategie și mai ales cum vor împărți victoriile și eșecurile cu ceilalți competitori”, a explicat în jurnalul său Daniel Pavel, care e în Republica Dominicană de 4 luni de zile.

„Dacă tot vorbeam despre aventura concurenților, desigur, și eu sunt aproape de punctul în care pot calcula împlinirea a patru luni de când m-am urcat în avion și am revenit pe tărâmul Dominican. Da, față de ei, o am pe Ana aproape și familia la un apel distanța, iar asta contează enorm, dar nu am să vă ascund, că încep, treptat, să-mi fac planurile pentru vară și să mă gândesc la revederea cu cei dragi.

Până atunci, profităm însă de vremea rămasă aici pentru a ne face ultimele amintiri din acest sezon. Ce înseamnă aceste amintiri pentru noi? Sunt sigur că deja ați văzut pe conturile de Instagram, dar înseamnă descoperirea de locuri, testarea de activități și găsirea acelor clipe care ne fac să zâmbim cu gura până la urechi”, a mai transmis Daniel Pavel.

„Concurenții vor descoperi ce înseamnă provocarea de a fi mereu pe cont propriu”

În încheiere, prezentatorul a recunoscut că și el e curios să vadă cum se vor descurca concurenții în noua etapă a concursului. „Cu pași repezi am ajuns la finalul jurnalului din această săptămână. Mă încearcă o ușoară emoție când realizez că mai avem doar câteva săptămâni din aceste file pe care vi le aduc din Dominicană.

Vă reamintesc că noi ne revedem mâine, marți și miercuri, de la 20:30. Concurenții vor descoperi ce înseamnă provocarea de a fi mereu pe cont propriu și vor păstra în memorie că există un Simbol al Imunității Ascunse pe care încă nu l-au găsit și care-i așteaptă undeva, atât de aproape de ei, pe Insulă”.

