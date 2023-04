Competiția a luat sfârșit pentru Bianca Patrichi, după ce a fost nominalizată de grup. Concurenta a fost mai puțin votată decât Andrei Krișan, care a fost propus spre eliminare de Robert, fostul său coleg din echipa Războinicilor.

„Mă bucur foarte tare pentru Krișan că rămâne pentru că mi se părea nedrept față de el ce se întâmpla și chiar mă bucur. Asta arată că lucrurile contează să fie făcute așa cum trebuie”, a declarat Bianca înainte de a părăsi competiția.

Concurenta a încercat cu greu să se abțină să nu plângă și a făcut ultimele declarații înainte de a părăsi Republica Dominicană.

„Am promis că nu mai vreau să plâng. Felicitări și ne vedem oricum în maximum patru săptămâni. M-am tot gândit dacă am regrete – nu am niciun regret. Așa vreau să ies, fără niciun regret. Vreau să cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun.(…) Cu colegele mele o să mă văd imediat cum o să se termine acest show. O să le susțin cât pot de mult de acasă, din fața televizorului”, a afirmat Bianca.

Și a continuat: „Emoțiile și trăirile aici sunt de o mie de ori mai intense decât îți poți imagina. Am luptat cât de mult am putut să schimb la mine teama de mine. Îmi era teamă că nu o să pot face față la acest show care este foarte greu. Îmi era teamă dinainte să vin. Sunt mândră că am ajuns în punctul ăsta. În ultimele zile de la Faimoși. Cred că am făcut ceva ce a fost apreciat până acum.”

După cele 4 luni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Bianca Patrichi a mărturisit că și-a dat seama că este o femeie puternică și poate trece peste orice obstacol. „Nu aș schimba nimic. Am înțeles că este bine să îți exprimi părerile. Am învățat că sunt mai puternică decât cred. Sunt mai curajoasă, sunt gata să înfrunt orice. M-a întărit foarte tare această experiență”, a precizat ea.

Vica Blochina, reacție dură la adresa Biancăi Patrichi

Între cele două foste concurente de la „Survivor România” 2023 au existat mai multe conflicte, iar fosta balerină nu o are deloc la suflet pe coregrafă.

„A plecat Maria Magdaleana (Războinica, nu Faimoasa). A fost la casting pentru Războinici și a făcut probe cu ei. Pe onorariu de Războinic.

Însă a ajuns printr-o minune la Faimoși. De la Insula Iubirii la Insula Survivor. Bine că a reușit performanța de a-și arăta caracterul adevărat.

La început știam doar eu. Acum s-a convins o țară întreagă. Te felicit pentru asta. Din toate proiectele la care am luat eu parte, Ferma, Asia Express, eu caracter mai mizer nu am întâlnit”, a scris vedeta pe Instagram.

Când se aflau în competiție, Bianca Patrichi a avut mai multe cuvinte dure la adresa Vicăi Blochina și de aici a izbucnit tot scandalul între ele.

„Eu, spre deosebire de dânsa, am muncit de când mă știu. Pentru fiecare leuț pe care l-am câștigat mi-am rupt câte o gleznă sau câte un deget de la picior pe poante și așa mai departe.

Eu nu știu altceva decât muncă și nu poate să vină cineva care nu a muncit în viața lui să îmi demonteze mie toată cariera, toată viața, tot viitorul, trecutul și prezentul”, spunea Bianca la Survivor.

