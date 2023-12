La Kanal D, Dan Negru prezintă două emisiuni. Este vorba despre „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi”, și în curând va debuta pe post și show-ul „The Floor”, care va fi moderat tot de el. În afară de aceste emisiuni, Dan Negru nu apare în alte emisiuni ale postului nici măcar ca invitat. Totodată, el a refuzat și toate invitațiile la podcasturi.

Într-un interviu pentru Ciao, el a vorbit despre relația lui cu actorul Florin Piersic, care l-a sfătuit să nu apară mereu la TV, la toate inteviurile și evenimentele. „Când mi-e dor de Florin, îl sun. Vorbim la telefon.

Mă bucur că a rezistat tentației de a nu se duce la sutele de emisiuni, interviuri, talk show-uri, podcasturi, că nu e un «atârnător» de microfoane. Așa sunt numiți cei ușor accesibili. Îl copiez și eu în atitudinea asta, refuz să apar oriunde, cu orice preț. M-a sfătuit așa de multe ori și i-am ascultat sfatul. Ba chiar, atunci când refuz emisiuni sau interviuri, dau vina pe el”, a povestit Dan Negru.

Dan Negru, despre revenirea la TV de Revelion

După demisia de la Antena 1, unde a lucrat mai bine de 20 de ani, Dan Negru s-a angajat la Kanal D, unde nu a prezentat un program special de Revelion. Fanii îi cer an de an să revină, însă nu s-a întâmplat. Acum, el se gândește să facă asta la un moment dat.

„Și inboxul meu de mesaje e ticsit cu întrebări despre Revelion, primesc vreo 40-50 de mesaje pe zi despre Revelion. Uite, îți garantez că într-un an, cândva, când nostalgia va fi puternică, o să revin. România are cu totul 100 de ani și din secolul ăsta pe care îl are România, eu un sfert am făcut Revelioane”, a declarat Dan Negru, conform Ciao.

Dan Negru anunță o premieră în emisiunea „The Floor”, pe care o va prezenta la Kanal D

Show-ul este o combinaţie intensă de entertainment şi test de cunoştinţe din diverse domenii într-un platou cu totul spectaculos, 49 de concurenţi se vor duela pentru premiul cel mare, de 50.000 de lei, pe parcursul unui joc complet, desfăşurat în patru editii, în cunoştinţe şi spontaneitate, sub presiunea timpului.

Nerăbdător să îi cunoască pe primii 49 de concurenţi, acesta e gata să îi provoace şi pe românii din faţa micilor ecrane la jocurile minţii. „Cel mai modern quiz din Europa vine în România, la Kanal D! Detaliile tehnice ale acestui concurs sunt extraordinare, pe lângă o podea impresionantă, care face parte din acest format, lansăm şi o premieră în TV, voi avea primul asistent TV robot, o cameră de filmat robotică.

În emisiune vor fi concurenţi veniti din toată ţara, oameni cu meserii diferite, caractere diferite, o Românie în miniatură. Abia aştept să îi cunosc!”, a spus Dan Negru chiar din culisele emisiunii.

