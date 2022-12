Fosta prezentatoare se gândește la sănătatea și la silueta ei, de aceea nu mai gătește preparatele tradiționale de Crăciun. Îi plac sarmalele, diversele dulciuri de Crăciun, prietenii o răsfață cu toate acestea, iar ea doar gustă. „Acum nu mai prea gătesc. Nici chiar atunci când petrec Crăciunul cu Ioana, care acum locuiește la Berlin de aproape 9 ani. Ea nu mănâncă carne de mai bine de 16 ani. Și atunci fac sufleuri, tot felul de preparate la cuptor și salate.

Iar când sunt acasă singură, au grijă prietenele să îmi aducă bunătățuri. Îmi fac o supă și am grijă să nu-mi lipsească peștele. Astea mi le fac eu. În rest, ‘porcariile le primesc. Avantaj eu. Gust 3-4 feluri de sarmale. Însă repet, doar gust. Nu mai pot mânca preparate grele. M-am dezobișnuit. Și am grijă în acea perioadă să mă ridic de la masă când nu îmi e burtica plină. Nu mă abat de la ceea ce am dobândit destul de greu”, a spus Mihaela Tatu, care își aduce aminte și acum de preparatele speciale pe care mama ei i le gătea.

„Mama avea o vorba: „Paștele fudulu” pentru că, aidoma naturii primăvara, și noi trebuia să ne înnoim și să ne „fudulim” cu hăinuțele cele noi, și „Crăciunu sătulu „. Adică nu puteam ieși din Crăciun fără să nu fi tăiat un porc, să nu fi pregătit produsele specifice din care să avem până ieșeam din iarnă. Sătui dacă se putea. Iar mama era o bucătăreasă desăvârșită, recunoscută printre vecinii din bloc, pentru gustul extraordinar pe care-l dădea preparatelor.

De Crăciun pregătea tot ce se putea face din carnea de porc. De la cârnați cruzi și afumați până la jumări, sângerete, pateuri, caltaboș și tot feluri de tocături cu care umplea mațele bine curățate. Îmi amintesc de o rețetă cu care prepara slănina, rețetă ce o primise de la o doamnă săsoaică, pe care o aveam vecină la bloc. Ceva cu ținut slănina în zeamă de varză și usturoi. Mmm, am cam uitat. Totuși, acum când vorbim, parcă retrăiesc acele emoții și un soi de nerăbdare pe care le aveam atunci când așteptam, copii fiind, pomana porcului și primul șorici. A trecut ceva vreme de-atunci. Pe lângă multe prăjituri, făcea și turtă dulce. Era momentul mult așteptat de către copiii care veneau la colindat”, a mai zis vedeta pentru unica.ro.

Chiar dacă anii au trecut, amintirile din copilaria ei sunt încă vii. La Brașov era de Crăciun, când era copil. „Atunci ca și acum, Crăciunul îl simțeam a fi cea mai importantă sărbătoare a anului. Culoare, lumină, pregătiri, mirosuri, cadouri, mister, Moș Gerilă – așa se numea pe-atunci – și multă bucurie. Cu toate că era ger și în Brașov erau zăpezi adevărate, starea din suflete era, paradoxal, de primăvară.

Crăciunul era sărbătoarea familiei, așadar îl petreceam în familie. Cu daruri, multe prăjituri, tăiatul porcului, șorici, miros de brad și mult timp petrecut afară. Apoi veneau colindătorii, pentru care mama era tot timpul pregătită. Un timp în an pe care îl așteptam cu nerăbdare și repet, multă bucurie”, a mai spus Mihaela Tatu, care de 10 ani locuiește la Oradea.

Cu ce se ocupă Mihaela Tatu, după ce a renunțat la televiziune

A făcut istorie în televiziunea, însă problemele de sănătate au determinat-o să se retragă din lumina reflectoarelor. Mihaela Tatu a renunțat la postul de prezentatoare TV și a ales să călătorească, după ce a trecut printr-o mare cumpănă. Ea nu și-a mai dorit să revină pe micul ecran, deși a primit multe oferte. Vedeta a declarat la un moment dat că nu a găsit niciun proiect cu care să rezoneze și să o facă să revină în televiziune.

În prezent, Mihaela Tatu este trainer în tehnica și arta livrării discursului. Într-un interviu pentru Fanatik, ea a vorbit despre cum a ales să facă asta, dar și despre proiectele pe care le are acum. „În 2011, după ce m-am operat și am trecut cu bine peste toată povestea, am ajuns la concluzia că eu chiar sunt o fată norocoasă. Așa că m-am hotărât să iau o pauză de doi ani de zile și să călătoresc în toată lumea. Visul meu de-o viață. A fost perioada în care am învățat mult și multe. Călătorind, am văzut cum gândesc și acționează alte popoare din lumea asta. Naturalețea cu care întâmpină orice situație, felul în care sunt pregătiți pentru orice. Ei, problema a fost alta. Când m-am întors, pur și simplu nu mi-am mai găsit locul în televiziune, nu mai rezonam cu ce se întâmpla în media. Eu NU am renunțat la televiziune însă nu am mai găsit formatul în care să mă simt utilă.

Într-o zi mi-am dat seama că eu sunt un comunicator foarte bun, aveam informații, lejeritate și experiență în toate suporturile media, adică eram pregătită pentru ceea ce se numește Comunicare. În ultimul timp citisem și învățasem mult în acest domeniu. Și am găsit nișa: public speaking în mediul de business. Asta la început. Am fost și am vorbit cu doamna mea dragă profesoară de dicție, Ileana Cârstea Simion, și mi-a dat undă verde. Pe lângă psihologie am studiat logopedie, metalimbaj și logoterapie. Am învățat cum să fac un om timid și lipsit de încredere să reușească să vorbească liber și destins în fața unui auditoriu, fără jenă sau stânjeneală. Acreditată ANC, am devenit trainer în tehnica și arta livrării discursului”, a declarat Mihaela Tatu pentru Fanatik.

