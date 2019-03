„Nu s-a anulat nimic, doar am amânat pentru o altă dată. Ideea este că am un program foarte încărcat acum şi am anulat nu doar Sala Palatului, ci şi foarte multe evenimente pe care le-am avut în perioada asta. Ţinând cont de faptul că am fost scos de sub control judiciar am vrut să-mi ofer puţin timp pentru mine şi pentru familia mea şi am anulat foarte multe evenimente. De altfel, o să plec puţin din ţară să mă recreez şi să-mi revin puţin după tot stresul pe care l-am depus în ultima perioadă. O să plec prin China, prin Japonia, prin multe ţări, să-mi revin, să mă refac puţin şi acesta este motivul pentru care am amânat concertul. Deci nu s-a anulat, s-a amânat pentru o altă dată. Nu, încă nu am restabilit data, dar o să vă ţin la curent imediat ce stabilim data exactă. O să vă ţin la curent”, a spus Dani Mocanu pentru Antena Stars.

De asemenea, Dani Mocanu le-a spus fanilor cu mare bucurie că a scăpat de controlul judiciar. „Vreau să vă anunț, dragii mei, ca începând de azi nu mai sunt sub control judiciar. Mulțumesc frumos atât domnului judecător de la Tribunalul Dâmbovița pentru soluția dată corect în ceea ce privește această măsură preventivă, cât și domnilor judecători de la Curtea De Apel Ploiești pentru respingerea contestației formulate de către DIICOT Dâmbovița. (…) Vă doresc tuturor numai bine, dragii mei, și nu uitați mai este puțin și sparg audiența cu un Super-Hit cum nu a existat în România niciodată. Vă iubesc mult! Dumnezeu să fie cu noi toți”, a scris Dani Mocanu pe Facebook.

Dani Mocanu urma să susțină un concert la Sala Palatului din București, în data de pe 2 iunie 2019, show care era intitulat ”Eu nu dau înapoi”.

