Chiar dacă s-a despărțit de Traian Spak, Andreea Antonescu a rămas în relații foarte bune cu acesta. Cei doi nu au semnat încă actele de divorț și sunt în continuare soț și soție, chiar dacă nu mai formează un cuplu. Sienna, fiica lor, va merge la tatăl ei, iar adolescenta va fi însoțită de bunica sa.

Andreea Antonescu își dorește să se întoarcă în America, acolo unde a și locuit o bună perioadă de timp, însă nu știe sigur dacă va ajunge, pentru că are programate câteva concerte pe care trebuie se le onoreze.

„Totul depinde dacă se materializează sau nu concertele de Revelion. Toți suntem în stand by, ar urma să cânt în zona Brașovului. Îmi doresc să ajung în Statele Unite, mai ales că în vară nu m-am mai putut duce. Depinde de programul de Revelion. Dacă nu avem concerte, plec înainte, dacă avem plec după aia. Sienna oricum va merge cu mama.

Mă depășește situația. Nu-mi dau seama ce e mai bine, să rămân aici pentru concerte sau să plec acolo… Dar le aranjează universul. Restricțiile ne încurcă și nouă programul, dar nu avem ce face. Am mai avut concerte singură, dar private”, a declarat artista pentru impact.ro

Andreea Antonescu obișnuia ca în fiecare iarnă să fie în Statele Unite ale Americii și mărturisește că din acest motiv nu are prea multe haine groase potrivite pentru iarna din România.

„Nu-mi place frigul, nu am haine groase pentru perioada asta pentru că am fost mai mult plecată. Am ajuns la munte și râdeau prietenii de mine că nu am geacă groasă. Nu sunt obișnuită cu iernile de aici, dar nici nu-mi place. Aș putea să-mi iau haine groase, dar parcă nu aș putea să mă acomodez cu ideea, nu vreau să mă supun vremii. Nu suport, am vreo două-trei paltoane, e maximum ce pot pune pe mine. În rest numai gecuțe din piele… Am vreo zece fulare, dar nu folosesc niciodată niciunul.

