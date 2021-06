Decizia luată de Alin Oprea după doi ani de relație cu Medana. Iubita îl urmează peste tot

„Am plecat la mare, unde am început evenimentele. În plan personal merge totul super în relaţia cu iubita mea, Medana, iar de partea cealaltă (n.r. legat de divorț) sunt procesele, însă acum e vacanţă judecătorească şi ne mai vedem la toamnă”, a declarat Alin Oprea pentru click.ro.

Cântărețul reușește așa că îmbine viața profesională cu viața personală. Are multe concerte la care merge alături de susținătoarea lui, Medana, care a preferat să îl însoțească pe litoral, nu a rămas în București.

„Deoarece activitatea de organizare evenimente/concerte a început doar teoretic, neavând un cadru legal clar şi norme precise, ne-am focalizat toată atenţia pe evenimentele organizate pe litoral. Şi vom avea foarte multe.”, a mai precizat el pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În prezent, Alin Oprea e în divorț de Larisa, mama copiilor lui. Cei doi au anunțat că divorțează în urmă cu un an, după o căsnicie de 23 de ani.

„Viaţa merge numai înainte şi nimic nu mă mai poate determina să privesc înapoi. Trecutul e o amintire, viitorul e imaginaţie, iar eu prefer să trăiesc în prezent”, declara acum ceva vreme Alin Oprea pentru cancan.ro.

În tot acest timp, Larisa Oprea s-a concentrat asupra carierei, a dezvăluit cu ce se ocupă la Londra. Este antrenor personal, însă unul de… lux. „Eu sport am început să fac la opt ani. După care am intrat la liceul sportiv, după care am făcut Facultatea de Sport, după care am făcut toate specializările sportive, asta până când m-am căsătorit și m-am reprofilat. Dar din 2014 m-am reîntors la ce îmi place, iar reacțiile clienților mei au fost întotdeauna pozitive.

Antrenor personal sunt din 2014, am deschis o sală în București, după care, de când am plecat la Londra, am vândut sala, iar acolo am făcut ce-mi place. Acolo a fost o perioadă grea, pentru că restricțiile sunt dure, nu am putut face decât activitatea online.”, mărturisea ea într-un interviu.

