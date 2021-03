Cu ce se ocupă acum Larisa după divorțul de artistul Alin Oprea. „Un om normal nu își permite. Eram foarte afectată”

Larisa este antrenor personal, însă unul de… lux. „Eu sport am început să fac la opt ani. După care am intrat la liceul sportiv, după care am făcut Facultatea de Sport, după care am făcut toate specializările sportive, asta până când m-am căsătorit și m-am reprofilat. Dar din 2014 m-am reîntors la ce îmi place, iar reacțiile clienților mei au fost întotdeauna pozitive.

Antrenor personal sunt din 2014, am deschis o sală în București, după care, de când am plecat la Londra, am vândut sala, iar acolo am făcut ce-mi place. Acolo a fost o perioadă grea, pentru că restricțiile sunt dure, nu am putut face decât activitatea online.

Eu acum am doar clienți privați, oameni care-și permit un antrenament privat acasă. Telefonul meu este mereu deschis, vorbim în fiecare secundă despre sport și nutriție.

Un om normal, care are un job de 1.000 și ceva de lire, nu-și poarte permite un antrenor personal”, a spus Larisa în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, citat de Spynews.

„În urmă cu câteva zile nu eram un pic afectată, eram foarte afectată. Dar mi-am mai revenit pentru că cu cât trece mai mult timpul, cu atât înțelegem lucrurile și mergem mai departe”, a mai spus fosta soție a artistului, despre starea sa de când este o femeie divorțată.

