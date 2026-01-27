Niciunul dintre cei doi nu a explicat exact ce se întâmplă între ei în show-ul de la PRO TV, însă Libertatea a vrut să afle de la Delia Salchievici cum a fost pentru ea experiența de la „Desafio: Aventura” și dacă s-a apropiat mai mult de vreun concurent.

„A fost un challenge adevărat. Chiar a fost o aventură! Se potrivește numele emisiunii. La «Desafio: Aventura» nu m-am mai simțit eu! Mi se pare că experiența asta m-a făcut să devin complet altă persoană. Nici nu mai îmi amintesc cine eram înainte de emisiune, să fiu sinceră. Acum abia descopăr cine sunt! Mi se pare că am dat jos așa o carapace și descopăr o persoană nouă după experiența asta.

M-am schimbat tocmai pentru că am stat între atâția oameni necunoscuți. Eu, în general, sunt o persoană mai solitară, deci nu prea mă pun în situații de genul ăsta. Iar acum, fiind obligată să coexist cu alți oameni, au apărut categoric niște schimbări la mine, pentru că mi-am ieșit complet din zona de confort. Mă așteptam ca problema mea principală să fie oamenii și exact asta s-aș întâmpla”, a spus Delia Salchievici în exclusivitate pentru Libertatea.

Delia Salchievici, concurentă la „Desafio: Aventura", emisiune difuzată de PRO TV

Întrebată ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și ceilalți concurenți, tânăra din echipa Norocoșii nu a vrut să ofere prea multe detalii, dezvăluind însă că nu a legat nicio prietenie reală cu nimeni. Și, mai mult decât atât, a simțit că echipa ei este cu adevărat unită doar pe traseu, nu și când mergeau înapoi pe teritoriul unde dormeau.

„S-au întâmplat multe, pot spune. S-au întâmplat multe între mine și ceilalți. Și de bine, și de rău. N-am legat nicio prietenie reală cu nimeni, însă primul lucru pe care l-am spus a fost că eu nu am venit aici să leg o prietenie cu absolut nimeni. Am venit la «Desafio: Aventura» să mă redescopăr pe mine, să îmi depășesc mie limitele.

Au fost momente în care am fost o echipă adevărată! Dar asta în timpul probelor, când era nevoie să fim o echipă, să putem să trecem de probele respective… Însă în afara probelor, atunci se mai schimbau lucrurile”, a încheiat Delia Salchievici interviul pentru Libertatea.

