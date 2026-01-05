Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Cu sute de mii de urmăritori în mediul online și cu milioane de vizualizări la melodiile pe care le-a lansat de-a lungul timpului, Ian este unul dintre cei mai mediatizați traperi din România în ultimii ani.

Artist și vocea unei generații, dorindu-și să inspire tinerii să renunțe la vicii și să creadă că se poate, Ian spune că cel mai mare noroc pentru el este că trăiește. Iar acum trăiește din plin!

„Cel mai greu va fi să stau fără muzică, fără familie și fără comunitatea mea de fani, care au fost mereu alături de mine”, a spus Ian, înainte să plece în Thailanda la filmările pentru „Desafio: Aventura”.

Concurentul din echipa „Norocoșii” din noul show de la PRO TV nu a avut deloc o viață liniștită până acum. Așa cum a afirmat chiar el în urmă cu mai mulți ani, Ian a fost dependent de alcool și de substanțe interzise.

„Mereu am trăit printre oameni care se lăudau cu cât de mult bagă ei și câte fac ei. Și fix noi, ăștia care chiar băgam mult, nu vorbeam despre asta decât în cercul nostru. Lumea care vorbește mult trăiește puțin”, spunea Ian pentru Vice.

Ajuns la 29 de ani, Ian a debutat în muzică încă din adolescență, când a cântat alături de Azteca, însă după câțiva ani ei au pornit pe drumuri separate. După ce și-a început cariera solo, artistul a avut colaborări cu nume importante din muzică, precum Cabron sau Theo Rose.

În urmă cu doar câțiva ani, când PRO TV lansa „Clanul”, melodia oficială a serialului, „Sângele frate nu te face”, a fost cântată de Ian și Theo Rose și a adunat aproape 9 milioane de vizualizări pe YouTube.

Potrivit unei piese pe care a lansat-o în trecut, „60 de zile”, și care are zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, Ian s-a aflat și în control judiciar în urmă cu mai bine de șase ani.

