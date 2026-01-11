Delia Salchievici nu este străină de lumina reflectoarelor: în anul 2024, pe când era brunetă, nu blondă ca acum, ea a apărut la Power Couple România, alături de Lino Golden, partenerul ei de la acea vreme.

Delia Salchievici a fost căsătorită un an cu Lino Golden

La doar un an de la nuntă, Lino Golden și Delia Salchievici au decis să divorțeze, însă timp de câteva luni ei au ținut despărțirea secretă. Apoi, când s-a aflat că nu mai formează un cuplu, amândoi au precizat că au rămas în relații bune.

După divorț, tânăra s-a ridicat singură și este mai puternică decât oricând. În descrierea pe care și-a făcut-o înainte de a participa la „Desafio: Aventura”, Delia Salchievici s-a caracterizat drept mistică, intuitivă și sigură pe harul ei.

Mai mult decât atât, concurenta din noul show de la PRO TV a precizat că poate să citească oamenii în doar cinci minute și nimeni nu o poate păcăli. Și s-a înscris la „Desafio: Aventura” pentru a inspira femeile care nu au curaj să vorbească.

Vrea să demonstreze la „Desafio: Aventura” că aspectul nu definește un om

Delia Salchievici se consideră o norocoasă care și-a construit singură propriul destin. „Scopul meu este să le demonstrez oamenilor că nu întotdeauna aspectul te definește. Sunt o persoană cu un caracter foarte frumos și rar. Vreau să le arăt asta și oamenilor care nu mă cunosc”, a spus tânăra înainte să plece în Thailanda, la „Desafio: Aventura”.

În vara anului trecut, despre fosta soție a lui Lino Golden s-a spus că ar forma un cuplu cu medicul estetician al vedetelor, Auday Al-Ahmad, însă în ultimele luni cei doi nu au mai apărut împreună și nu au confirmat sau infirmat că nu ar forma un cuplu.