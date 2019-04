Pentru Sebastian Papaiani, care avea 36 de ani atunci când l-a interpretat pe Păcală în filmul original, scenaristul a creat un personaj special: tatăl lui Păcală, care-și povățuiește fiul (interpretat de Denis Ștefan) pentru a-i călca pe urme.

„Mi s-a părut o propunere care nu mi se potrivește”

Despre culise, cum a fost să joace alături de maestrul Sebastian Papaiani, dar și despre cele mai amuzante întâmplări de la filmări a vorbit actorul Denis Ștefan într-un interviu. „Când am primit propunerea să joc în „Păcală se întoarce” era un moment în care mă gândeam să renunț sau să iau o pauză de la actorie. Plecasem în Germania să lucrez și am primit un telefon de la producătorul executiv al producției „Păcală se întoarce”. Inițial, mi s-a părut o propunere care nu mi se potrivește, dar am zis să încerc mai ales că era regizor fostul meu profesor, Geo Saizescu. Așa că m-am întors în țară… A fost de bun augur…”, a spus Denis Ștefan.

„Sebastian Papaiani m-a onorat cu prietenia dânsului, dar la început a fost o ușoară reticiență… E normal, într-un fel „îi luasem rolul”. Fiind un actor atât de mare, cred că se temea că voi face ceva ieșit din tipare cu personajul popular. După 2-3 zile de filmare, ne-am angrenat ca două rotițe într-un ceas și am devenit chiar foarte buni prieteni. Am amintiri foarte frumoase de la filmările care au durat două luni și jumătate, zi de zi”, a mai adăugat el.

