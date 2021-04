El prezintă acum emisiunea „În căutarea adevărului”, de la Kanald D. Ernest Takacs e prezent pe micul ecran de zeci de ani, însă nu și soția. Din anul 2012 e căsătorit cu Adriana. Aceasta i-a devenit parteneră cu acte după şapte ani de relaţie. „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun. M-a întrebat dacă vreau să îl cunosc pe Ernest. Mie mi-a plăcut foarte mult de el. Am venit în Bucureşti, pentru că de loc sunt din Focşani şi ne-am sunat. Ne-am cunoscut la hotel, în camera unde stătea el pe atunci. Am mers cu iubitul meu de atunci la el. M-a şocat că atunci când am bătut la uşă, mi-a răspuns în boxeri. Şi mi-a zis cu nonşalanţă că aşa stă el prin cameră”, dezvăluia pentru libertatea.ro acum ani de zile aceasta.

Adriana e acum pasionată de fotografie și totodată de ocupă de creșterea fiului, de Alexandru Leon.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cei doi sunt împreună de 16 ani de zile și de-a lungul anilor au mai întâmpinat și greutăți. Din cauza emisiunilor pe care el le făcea la televizor, Ernest mai era oprit pe stradă, uneori și mustrat. Soția a știut să depășească toate situațiile.

„Suntem împreună de mulți ani și am trecut prin situații urate, în care diverși indivizi fie din frustrare sau interacțiunea cu diverse licori bahice, credeau că e amuzant să te iei de Ernest pentru că nu e cu bodyguarzii după el. Aceste episoade sunt din ce în ce mai rare, dar soția mea a înțeles că fac parte din viața mea. Nu sunt genul de om care, dacă e oprit pe stradă, să întoarcă spatele. Din fericire, soția mea este înțelegătoare la acest capitol”, spune prezentatorul care își laudă soția.

Citeşte şi:

REPORTAJ din România unei pandemii seculare: sărăcia. Doi oameni fără adăpost au fost uitați de autorități într-un salon de la Urgențe

Patronul incineratorului de la Smârdan, trimis în judecată pentru furt de curent

Premierul nu mai poate revoca miniștri fără informarea partidelor din care fac parte. Ce mai prevede noul acord de funcționare a coaliției

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Medicul Adrian Marinescu, adevărul halucinant despre reinfectările cu covid-19 după vaccinare

Observatornews.ro Război în lumea clanurilor din Timişoara. Un interlop jură răzbunare duşmanilor cu pistolul în mână: ”Pe mine nu mă omorâţi, bă!”

HOROSCOP Horoscop 22 aprilie 2021. Fecioarele au nevoie de o concentrare reală pe ceea ce contează pentru ele

Știrileprotv.ro Ce și-a scris pe mână fostul polițist Derek Chauvin înainte să fie dus în arest. FOTO

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE (Publicitate) Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca