Detalii neștiute din trecutul lui Florin Ristei. „Am dormit pe unde apucam, chiar și în podul unui club”

Era chiar în primul an de facultate. Împreună cu colegii, Florin Ristei a mers la mare. Nu au avut cazare, așa că au dormit pe unde au putut, chiar și în mașină sau în spatele unui club.

„Cred că vara ți-o faci memorabilă în fiecare an. Una dintre verile mele memorabile a fost în primul an de facultate, când am venit la București. Am furat startul, am plecat pe 1 mai în prima escapadă cu colegii de facultate. Pe tren, clasic, cum fac studenții, din gara Obor și cred că până în gara Mamaia, nu știam atunci, nu era ca acum cu Mamaia Nord.

A fost o vară memorabilă, am dormit în mașină, am dormit pe la oameni, pe unde apucam, am dormit în podul unui club, am dormit în spatele unui club și mi-am petrecut vreo două săptămâni în vara aia cu prieteni pe care abia îi cunoscusem și care mi-au ajuns prieteni de o viață”, a povestit Florin Ristei pentru a1.ro.

Și pentru vara aceasta artistul are planuri mărețe. Vrea ca pandemia de coronavirus să ia sfârșit, dar și să viziteze unele țări pe care nu a apucat să le vadă până acum.

„Cel mai amuzant vara asta ar fi să se termine pandemia. Să reînvețe lumea să se distreze, asta ar fi super amuzant, pentru că suntem cu toții stângaci. Chiar și eu, la cântări, nu mai știi cum să dansezi, nu mai știi dacă mai e în trend dansul de anul trecut, de acum doi ani. Dar cel mai amuzant vara asta ar fi să revenim la o viață normală (…).

Am vreo patru destinații și mă umple de nervi Delia cu vacanțele alea. Oprește-te, te rog eu frumos! Unde aș vrea să merg? Vreau să ajung în Kenya și vreau să ajung în Seychelles, acolo aș vrea să merg.

Dacă ar fi să pun undeva mai aproape aș merge în Finlanda, în Europa, sunt țări în care nu am ajuns. Sunt țări în care, dacă aș avea toți banii din lumea, probabil că m-aș muta. Dar te rog eu, Delia, nu mai posta atâta, că ne-ai înnebunit. Ți-am dat block, să știi!”, a mai mărturisit Florin Ristei pentru aceeași sursă.

De curând, artistul a făcut și o mărturisire din viața personală. Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit în secret. „Sunt logodit de pe data de 30 decembrie a anului trecut”, a declarat Florin Ristei în podcastul HappyFish Tv.

