Doi ani mai târziu a fost selecționată pentru lotul național, și s-a mutat la Deva. În cadrul unui interviu pentru VIVA!, aceasta a dezvăluit cine i-a îndrumat pașii spre acest sport.

„Tatăl meu a fost foarte pasionat de sport și, mai mult, a considerat educația prin sport una necesară și potrivită pentru copii. Așa că și eu, și fratele meu, Sorin, am practicat sport încă din copilărie, și bine am făcut! Imediat după ce împlinisem vârsta de 4 ani, în toamna anului 1987, am mers de mână cu tata către sala de gimnastică din orașul Bârlad. Era o sală mare, cu aparate de gimnastică despre care nu știam nimic, și multe fetițe care săreau peste tot.

Mie mi-au atras atenția bârna și, mai apoi, o groapă cu bureți despre care am aflat ulterior că e locul în care avem voie să ne jucăm după antrenamente. Scopul ei fiind, de fapt, de a ne ajuta să învățăm elemente mai dificile care necesită mai multe etape de învățare și care nu se pot executa direct pe sol”, a declarat Andreea.

Tot în cadrul aceluiași interviu, Andreea le-a dat câteva sfaturi fetelor pasionate de gimnastică și a dezvăluit ce presupune să te dedici gimnasticii la o vârstă fragedă.

„Mi-ar plăcea ca tot mai multe fete, dar și băieți să aleagă o carieră în gimnastică. Este un sport complex și îți dezvoltă calități importante care te ajută, ulterior, să faci față mai ușor provocărilor care apar inevitabil în viața noastră.

Cât despre performanță, ar fi recomandat ca părinții să nu pună presiune pe copiii lor. Nu toți putem ajunge precum Nadia Comăneci sau Daniela Silivaș. Îmi place să le povestesc copiilor despre cât de important este drumul până la obținerea unei medalii, și nu doar despre câștigarea ei.

Este o călătorie care te pune în situații cărora trebuie să înveți să le faci față. În sport nu este despre negociere. Ești bun, muncești, performezi, devii campion.

Nu este un titlu care se negociază. Lecțiile primite în sport pot fi dure, dar te învață să privești și să apreciezi lucrurile în mod echilibrat. Chiar și într-un sport individual, cum este gimnastica, înveți lucrul în echipă, disciplina, empatia, perseverența. În momentele dificile ajută enorm pasiunea pentru ceea ce faci, susținerea familiei și a unui antrenor dedicat”, a mai spus Andreea Răducan.

Andreea Răducan și Daniel Tandreu s-au căsătorit în toamna anului 2016 și au împreună doi copii, pe Amira Sophia și Andrei Filip.

