Spre surprinderea fanilor ei, Nadia Comăneci, în vârstă de 63 de ani, a arătat pe rețelele de socializare primele imagini din documentarul „NADIA”, care e filmat în această perioadă. Proiectul o va avea ca protagonistă pe „Zeița de la Montreal”, cariera ei în gimnastică și acel perfect 10.

„Realizarea documentarului NADIA ❤️ care va fi lansat în 2026 …50 de ani de la PERFECT 10 @tudor_giurgiu”, a transmis Nadia Comăneci, în dreptul unui clip video. Aceasta apare în sala de gimnastică, într-un costum negru sport cu bluză și pantaloni lungi. Apoi apare și la bârnă, pe care o semnează.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Alături îi este și o tânără gimnastă. „Aveam 14 ani când am decis că dacă voi avea vreodată o fiică ea va purta numele tău!!! Și am și ea este un om frumos ca tine !!! Am 63 acum și în continuare te admir”, i-a scris un fan pe Instagram Nadiei Comăneci.

„Sunt atât de emoționată! Profesorul meu de educație fizică din școala primară ne arăta filmul Nadia în zilele ploioase…și au fost multe în sud-estul Louisiana. L-am iubit! Eu dețin o copie, desigur. Eu și verii mei obișnuiam să ne jucăm „Nadia” și să folosim spătarul canapelei pe post de bară de echilibru. Vom urmări cu siguranță documentarul tău!!!”, i-a scris altcineva.

Recomandări Coreea de Nord și-a redeschis granițele. Primii români care au vizitat-o: „Am asistat la ziua de colectat fecale umane” | Interviu

„M-ai inspirat atât de mult când ai făcut acel perfect 10! Aveam doar 10 ani, am vrut să fiu gimnastă ca tine, dar știam că sunt prea înaltă pentru o gimnastă, așa că a trebuit să renunț la idee. Dar eu te iubesc de atunci”, a fost reacția altui fan.

Ce spune Tudor Giurgiu despre documentarul despre Nadia Comăneci

După succesul înregistrat cu „Nasty”, documentarul despre cariera lui Ilie Năstase, regizorul Tudor Giurgiu se gândea să facă un film documentar despre Nadia Comăneci, gimnasta noastră de 10. Prezent la TIFF Oradea, regizorul a anunțat în toamna anului trecut că a primit deja aprobarea ei.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem cum procedăm.

Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat Tudor Giurgiu despre filmul documentar despre Nadia Comăneci și despre lansarea acestuia în 2026.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Șuier, cel mai cunoscut câine din Poliția Română, a ieșit la „pensie”. Câți ani are

Urmărește-ne pe Google News