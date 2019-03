Dezvăluirea făcută de Ana Morodan după ce l-a lovit cu mașina pe Oase la Asia Express. „Am 18 accidente la activ”

Oase, unul dintre concurențâii de la Asia Express, a fost lovit cu mașina de Ana Morodan în timpul unei curse. Invitată la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Ana Morodan a vorvbit despre cele întâmplate, dar a și dezvăluit câte accidente de trafic a avut.

„Mie mi-a fost foarte greu. Am rămas cu noroc în competiție, mai ales pentru Oase. Accidentarea lui Paul a fost ghinionul nostru. Am început să iau calmante isteric, să beau gin și să plâng când am aflat că trebuie să mă întorc.

Am 18 incidente rutiere la activ, niciunul din vina altui participant la trafic. Am semnat amiabila, așa ziceam mereu.

O dată m-am dat numa’ cu mașina peste cap, restul au fost tamponări din astea de proastă. Nici nu îmi mai repar mașina, e bușită toată, mai are sens?”, a declarat Ana Morodan.

