Cristina Spătar continuă să impresioneze prin eleganță și rafinament, iar forma sa fizică de invidiat nu este întâmplătoare. Artista urmează o rutină strictă înainte de fiecare apariție televizată, iar disciplina sa alimentară și sportivă contribuie la silueta impecabilă pe care o afișează la 52 de ani.

Recent, cântăreața a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a făcut furori într-o rochie spectaculoasă, din paiete roz, cu un decolteu adânc și o trenă elegantă. Pe lângă complimentele primite pentru lookul său impecabil, vedeta a dezvăluit și secretul formei sale fizice: înainte de fiecare apariție TV, urmează o dietă strictă și un program intens de antrenamente.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Sacrificiile făcute de Cristina Spătar înainte de fiecare apariție la TV

Cristina Spătar a mărturisit că, în dimineața emisiunii, a renunțat complet la micul-dejun și a făcut exerciții pe banda de alergat din mansarda casei sale, unde și-a amenajat o sală de fitness.

Recomandări Gestul de mare cavaler făcut în ploaie de Ilie Bolojan, imediat după ce s-a întâlnit cu Maia Sandu, la Chișinău

„Azi nu am mâncat nimic. Am băut cafea, am luat vitaminele și colagenul. Sunt la dietă. Vreau să slăbesc și să dau jos 5 kilograme. Mă chinui cu dieta și sala de forță. Vine vara, trebuie să avem mâini frumoase, fără celulită. Mai am 4 kilograme 800 de dat jos ca să ajung la greutatea mea pe care o aveam cândva. Dar vă invit să mă urmăriți pentru că pe plan muzical am pregătit un proiect foare drag sufletului meu și multe concerte în străinătate, alături de nașul meu, Ion Paladi”, a povestit pentru Click! Cristina Spătar care va cânta pe data de 8 Martie la Restaurant Moldova în Northhampton, urmând ca pe 12 mai, artista să urce pe scenă în concertul „Zestrea” al lui Nicolae Botgros, de la Sala Palatului.

Disciplinată și mereu atentă la imaginea sa, Cristina Spătar demonstrează că frumusețea și eleganța nu au vârstă. Cu un nou proiect muzical grandios și o apariție impecabilă, artista continuă să fie un model pentru fanii săi.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Străzi închise de poliție în ultima clipă în București, în timpul mitingului anunțat de AUR pe 1 martie

Urmărește-ne pe Google News