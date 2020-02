De Denisa Macovei,

În ultimii ani, Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol nu au lucrat împreună doar la școala lor de actorie, ci și în diverse producții cinematografice. În filmul ce marchează debutul regizoral al lui Boguță, Dragoș Bucur a primit un rol semnificativ, așa că ne-am pus întrebarea dacă cei doi ajung să lucreze pro bono pentru diferite proiecte:

“La noi totul e la comun, ca într-o familie. Adică banii îi ține o a patra persoană. Dacă între noi va apărea un euro, un dolar sau un leu se va sparge toată chimia dintre noi. De aceea nici unul dintre noi nu se atinge de bani. Când sunt, că e posibil să nu fie”, ne-a declarat Dorian Boguță. În filmul “Urma”, Dragoș Bucur a fost remunerat, asta pentru că au avut cofinanțare, lungmetrajul fiind produs în parteneriat cu producătoarea Oana Giurgiu.

“În filmul ăsta nu cred că a lucrat pro bono, dar nici nu s-a îmbogățit. E normal ca actorii să ia bani. Am făcut și eu o grămadă de filme ca să ajut regizorul sau să mai cresc în experiență, dar actorul mănâncă, bea, vrea să vadă și el marea, să-și plătească facturile. E ok, mă văd la TV, în cinematograf, dar trebuie să mai și trăiesc”, a mai povestit actorul.

Au fost zile când nu avea bani de bilet de tramvai

Regizorul își aduce aminte că, la începuturile carierei sale, nu avea bani deloc și, cu toate acestea, a fost nevoit să lucreze gratis sau pe bani puțini pentru a-și face un nume: “Acum 19 ani îmi permiteam să-mi cumpăr un singur bilet pentru mijloacele de transport în comun, dar răbdarea și dorința de a face actorie m-au făcut ca azi să mă bucur de meseria pe care o fac. Insistența mea de a face ce-mi place m-a ajutat. Au fost momente când mergeam pe stradă și plângeam că nu mi se întâmplă nimic, că nu pot să fac ce-mi place, că nu reușesc, dar nu renunțam pentru că, în momentul când renunți, s-a pus punct”, ne-a mai povestit Dorian Boguță. Cu toate acestea, îndrăgitul actor nu are nici cel mai mic regret cu privire la deciziile pe care le-a luat, nici măcar acelea de a juca în telenovele, seriale de care mulți actori români fug și în momentul de față. “Eu nu am regrete. Nu am regretat deloc că am apărut în telenovele, pentru că acele apariții, în 2004, m-au ținut în priză. Timp de jumătate de an am stat în fața camerei. Eu mă obișnuiam cu camera, care poate fi înspăimântătoare pentru mulți care nu au experiență. E o școală și asta. Norocul meu a fost ca, ulterior, să-l cunosc pe Cristi Puiu, care mi-a explicat ce înseamnă actoria pe bune”.

FOTO: Dumitru Angelescu

