,,Astăzi pot în sfârșit să vă prezint și să vă las să descoperiți aici proiectul la care am lucrat atât de mult în ultimele luni: cursul de la ,,SOS mama, la ZEN mama”. Am ales ziua asta pentru că asa cum știți, are o însemnătate puternică pentru mine, fiind ziua de naștere a lui Nicholas, dar și ziua în care am anunțat în anii anteriori alte proiecte de suflet.

De astăzi puteți să achiziționați oficial unul dintre cele 4 pachete din cursul „De la SOS mama la ZEN mama” și veți avea acces la toate materialele, pe care știu că multe dintre voi le aţi aşteptat încă de când am făcut cursul ,,Bebe doarme toată noaptea “, a declarat Ela Crăciun.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pentru că de cele mai multe ori naşterea unui copil vine la pachet cu foarte multe întrebări şi griji copleşitoare, Ela Crăciun vine în ajutorul tinerelor mămici cu un nou produs excepţional ,,De la SOS mama, la ZEN mama”, un prim e-book de 101 pagini, care cuprinde şi 8 infografice explicative, precum şi 4 workbook-uri.

Realizatoarea şi prezentatoarea emisiunii tv ,,Numai de bine”, difuzată pe Antena 3, Ela Crăciun face acest nou pas în antreprenoriat, motivată de dorinţa de a veni în sprijinul părinţilor cu toată experienta sa de mamă a trei copii, pentru care a obţinut de-a lungul timpului numai informaţii validate de către experţi.

Autoarea volumelor de succes ,,9 luni fără griji” şi ,,12 luni fără griji”, Ela Crăciun a colaborat şi de acestă dată cu o echipă de specialisti in domeniile esenţiale creşterii sănătoase a copiilor şi este sigură că noul său produs ,,De la SOS mama, la ZEN mama” va oferi cu siguranţă toate răspunsurile de care părinţii au nevoie în cadrul acestui nou început de drum.

Citeşte şi:

Cum ajung 50.000 de români să se uite la un spital plin cu pacienți COVID, iar lor să li se spună că e gol. Imaginile față în față

Reacția ministrului Cîmpeanu în cazul profesoarei de la Botoșani ne arată de ce sarcina conspiraționiștilor e mai ușoară în România

LIVETEXT. Miniștrii propuși de Cioloș, audiați acum în comisiile de specialitate. Primele avize negative

PARTENERI - GSP.RO Un milion de dolari blocați, sub cheie. Valiza din geam: ce au descoperit reporterii GSP la arena „Arcul de Triumf”

Playtech.ro Despărţire bombă în showbiz. Şi-au spus adio după doi ani. Îşi părăsise soţia şi copilul pentru ea

Observatornews.ro S-a apucat de videochat la 20 de ani. Reacția mamei după ce vecinii au aflat și i-au zis "Uite-o pe Miruna, e dezbrăcată"

HOROSCOP Horoscop 19 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să iasă din propria minte, cea care acum le condiționează deciziile

Știrileprotv.ro Doi tineri bolnavi de Covid-19 au murit în curtea spitalului din Craiova. Nu aveau comorbidități

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută